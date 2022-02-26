Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak (Öğretim üyesi alım ilanları)

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 16 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşta görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim görevlisi alım ilanına başvuru için bilgiler:



1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarına 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr.Öğr.Üyesi) alınacaktır.



2. PROFESÖRLÜK BAŞVURU ŞARTLARI:

a. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,

c. Aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olanlar...



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