Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 26.02.2022 14:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2022 14:20
    ABONE OL

    4.500 ve 5000 TL maaş verilecek! İŞKUR aracılığı ile 82.636 işçi ve kamu personeli alınıyor! İşte başvuru şartları ve kadrolar

    İŞKUR yeni duyurular yayımlamaya devam ediyor. Bu anlamda İŞKUR aracılığı ile 82.636 işçi ve kamu personeli alınıyor. İŞKUR üstünde gelen ilanlara müracaat yapacak adaylar genellikle sosyal imkânları merak etmektedirler. Bu kapsamda kurumlar ilan detaylarında adaylara SGK, Yol, Yemek gibi sosyal imkân sağlar ve en az 4.500 ve 5000 TL gibi maaş olanağı ile işe alım yaparlar. İŞKUR üstünde yayımlanan ilanlara müracaat yapabilmek amacıyla ilk olarak adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Hem de adayların alçakta belirti edilen niteliklere makul olmaları gereklidir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR aracılığı ile 82.636 işçi ve kamu personeli alınıyor!

    Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 82.636 vatandaş alınacak. En çok alım yapılacak kadro ve şartlar? İŞKUR İş İlanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen adaylar Elektronik ortamda ya da Alo 170 üstünden müracaat gerçekleştirebilirler. çevrimiçi müracaat amacıyla adayların "https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir. İŞKUR üstünde gelen ilanlara müracaat yapacak adaylar genellikle sosyal imkânları merak etmektedirler. Bu kapsamda kurumlar ilan detaylarında adaylara SGK, Yol, Yemek gibi sosyal imkân sağlar ve en az 5000 TL gibi maaş olanağı ile işe alım yaparlar.

    İŞKUR ARACILIĞI İLE 82.636 İŞÇİ VE KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022

    Erzurum Ilıca Termal İnş. Taah. Enerji Tur. Hizm. Alımı Taş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 31.03.2022

    Kayseri KAY-TUR A.Ş. 28.02.2022

    İstanbul Bakırköy Per. Hizm. Ltd. Şti. 28.02.2022

    İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 28.02.2022

    TÜBİTAK BİLGEM 04.03.2022

    İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Ve Tic. A.Ş. 28.02.2022

    İstanbul İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. 15.03.2022

    İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 14.03.2022

    İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 28.02.2022

    İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 28.02.2022

    İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Tic. A.Ş. 27.02.2022

    İstanbul Ulaşım Hiz. Araç Kiralama San. Tic. A.Ş. 28.02.2022

    Manisa Alaşehir Astiaş Sos. Tess. İşl. Tic. A.Ş. 27.02.2022

    Erzurum Oltu SYDV Personel Alımı 04.03.2022

    İstanbul Ulş. San. Tic. A.Ş. 28.02.2022

    Kahramanmaraş Ekinözü SYDV Pers. Alımı 28.02.2022

    Erzincan Odak İliç Temz. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. 26.02.2022

    Çanakkale Kentsel Hiz. Tic. San. A.Ş. 28.02.2022

    Yalova Armutlu Beld. Pers. Ltd. Şti. 26.02.2022

    İzmir Fuarcılık Hiz. Tic. A.Ş. 01.03.2022

    İstanbul İsttelkom Tic. A.Ş. 06.03.2022

    Burdur Dirmilcik İnş. Toprak Ür. Mak. Tec. Gıda Temiz. Hiz. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 27.02.2022

    İzmir B.Beld. Grandplaza Gıda Turz. İşl. A.Ş. 26.02.2022

    Eskişehir Kentaş San. Tic. Ltd. Şti. 31.03.2022

    Giresun Dereli SYDV Pers. Alımı 04.03.2022

    Çanakkale Ayvacık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.02.2022

    Afyonkarahisar Sülümenli Taş. Petrol ve Petrol Ürünleri Tem. İnş. Gıda Taah. San. ve Tic. 26.02.2022

    Balıkesir Edremit Beld. Başk. Pers. Alımı 04.03.2022

    Erzurum Karaçoban Beld. Pers. Ltd. Şti. 03.03.2022

    İzmir İZFAŞ Pers. Alımı 02.03.2022

    İstanbul Pers. Yönt. A.Ş. 26.02.2022

    Adıyaman Gerger SYDV Pers. Alımı 04.03.2022

    Adıyaman Samsat SYDV Pers. Alımı 04.03.2022

    Manisa Besot Tic. A.Ş. 01.03.2022

    İstanbul İsper A.Ş. 26.02.2022

    Eskişehir Çifteler Beld. Pers. Ltd. Şti. 26.02.2022

    İstanbul Arnavutköy Beld. Pers. A.Ş. 27.02.2022

    İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 15.03.2022

    Manisa Gölmar Mad. İnş. Tic. Ltd. Şti. 27.02.2022

    İzmir İzenerji İ.K. Bkm Onarım Tur. San. Tic. A.Ş. 27.02.2022

    Manisa Demirci Beld. Pers. Ltd. Şti. 28.02.2022

    Çankırı Eldivan KHGB Pers. Alımı 03.03.2022

    İstanbul Baypaş Tic. Ltd. Şti. 27.02.2022

    İstanbul İsper A.Ş. 27.02.2022

    Burdur Akaryakıt Hiz. Paz. San. ve Tic. A.Ş. 28.02.2022

    Afyonkarahisar İSJET Jeotermal San. Tic. A.Ş. 02.03.2022

    Bursa İznik SYDV Pers. Alımı 27.02.2022

    Denizli Merkezefendi Tem. Tic. A.Ş. 28.02.2022

    Kırıkkale Sulakyurt SYDV Pers. Alımı 04.03.2022

    Afyonkarahisar İhsaniye İhsan Ören Taş. ve Temz. Şti. 01.03.2022

    İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 06.03.2022

    Afyonkarahisar Düzağaç Taş. Petrol ve Petrol Ürünleri Tem. İnş. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 28.02.2022

    Yalova Taşköprü Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.03.2022

    Samsun Bafra SYDV Pers. Alımı 28.02.2022

    İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 26.02.2022

    Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 27.02.2022

    Bursa Yesaş Yenişehir Ekmek San. Tic. A.Ş. 27.02.2022

    Bursa Yenişehir Belediyesi Personel Hiz. Ltd. Şti. 27.02.2022

    İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 28.02.2022

    Afyonkarahisar Salar Bel Taş Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 01.03.2022

        Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 27.02.2022

        Samsun Terme İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 28.02.2022

        Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 01.03.2022

        Eskişehir Tepebaşı Tur. Sağ. İnş. Tic. A.Ş. 27.02.2022

        İstanbul Baypaş Tic. Ltd. Şti. 28.02.2022

        Diyarbakır Lice Kaymakamlığı SYDV Pers. Alımı 03.03.2022

        Manisa Gölmarmara SYDV Pers. Alımı 04.03.2022

        Sivas Gölova SYDV Pers. Alımı 07.03.2022

        Tokat Pazar SYDV Pers. Alımı 28.02.2022

        Bursa Kesbeltaş Pers. Alımı 01.03.2022

        Bursa Kesbeltaş Pers. Alımı 28.02.2022

        Kocaeli Derince Pers. A.Ş. 26.02.2022

        İstanbul İSPER A.Ş. Pers Alımı 05.03.2022

        Samsun Ladik SYDV Pers. Alımı 01.03.2022

        Afyonkarahisar Başmakçı Ulş. Harf. Nak. Hay. Tem. İnş. Gıda Pet. Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. 02.03.2022

        Afyonkarahisar Başmakçı Ulş. Harf. Nak. Hay. Tem. İnş. Gıda Pet. Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Engelli Personel Alımı 02.03.2022

        Kütahya Belediyesi Özel Güv. Pers. A.Ş. 01.03..2022

        Balıkesir Havran SYDV Pers. Alımı 11.03.2022

        Afyonkarahisar İSJET Tic. A.Ş. 03.03.2022

        Afyonkarahisar İSJET Tic. A.Ş. Engelli Personel Alımı 03.03.2022

        Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 22.03.2022

        Kayseri Melikgazi Beld. Temel İhtiyaç Maddeleri San. Tic. İşl. A.Ş. 27.02.2022

        İstanbul Per. Yön. A.Ş. 05.03.2022

        Kırklareli İnece Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.02.2022

        Isparta İl Özel İdaresi Perssonel Hizmetleri A.Ş. 07.03.2022

        Balıkesir Susurluk SYDV Pers. Alımı 06.03.2022

        Çankırı Ilgaz SYDV Pers. Alımı 02.03.2022

        Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. İnş. Tic. Ltd. Şti. 01.03.2022

        İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Tic. A.Ş. 28.02.2022

        Denizli Peraş Tic. A.Ş. 01.03.2022

        Yozgat Baydiğin Beld. Pers. Ltd. Şti. 27.02.2022

        Kocaeli Darıca Kent İnş. A.Ş. 27.02.2022

        Nevşehir Göre Beld. Pers. Ltd. Şti. 28.02.2022

        Kırşehir Akpınar SYDV Pers. Alımı 07.03.2022

        Bursa Kesbeltaş Pers. Alımı 01.03.2022 (1)

        Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 04.03.2022

        Samsun Bafra Beld. Pers. A.Ş. 28.02.2022

        Erzincan İliç SYDV Personel Alımı 04.03.2022

        Ankara Çankaya Belde Sos. Etk. Tic. A.Ş. 01.03.2022

        Şanlıurfa Harran SYDV Per. Alımı 28.02.2022

        Şanlıurfa Harran SYDV Pers. Alımı 28.02.2022

        Kocaeli Kent Konut İnş. San. Tic. A.Ş. 28.02.2022

        İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. 04.03.2022

        İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 05.03.2022

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 03.03.2022

        Muğla Dal Bel Günübirlik Tur. Hiz. Tic. A.Ş. 08.03.2022

        Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. Tic. ve San. A.Ş. 28.02.2022

        Ordu Orbel A.Ş. 04.03.2022

        İstanbul Bayrampaşa SYDV Pers. Alımı 01.03.2022

        Samsun Atakum SYDV Pers. Alımı 28.02.2022

        Zonguldak Çaybel İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 28.02.2022

        İstanbul Safaş Tic. Ltd. Şti. 28.02.2022

        Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 07.03.2022

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 22.03.2022

        Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 01.03.2022

        Bartın Kurucaşile Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 24.03.2022

        Çanakkale Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.04.2022

        İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.04.2022

        Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022

        Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Griş Sınavı 06.03.2022

        Niğde Aktaş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 06.04.2022

        Sahil Güvenlik Komutanlığından Sözleşmeli Personel Alım İlanı 04.03.2022

        Çorum İskilip Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 06.04.2022

        İŞKUR'A KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

        İŞKUR üstünde yayımlanan ilanlara müracaat yapabilmek amacıyla ilk olarak adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. 18 Yaşını Tamamlamış olmak, Erkek adaylar amacıyla askerliğini yapmış ya da askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak kadroya göre alakalı alanlarda bilgi sahibi olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek rastgele bir sağlık bozukluğu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu netice alabilmek, En az Okur yazar olmak şartları aranacak.

        BAŞVURULAR:

        İŞKUR İş İlanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen adaylar Elektronik ortamda ya da Alo 170 üstünden müracaat gerçekleştirebilirler. çevrimiçi müracaat amacıyla adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.

        YENİ İŞKUR İLANLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Balat altyapısına köklü çözüm
        Haberler Memurlar 4.500 ve 5000 TL maaş verilecek! İŞKUR aracılığı ile 82.636 işçi ve kamu personeli alınıyor! İşte başvuru şartları ve kadrolar
            SON DAKİKA