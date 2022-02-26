4.500 ve 5000 TL maaş verilecek! İŞKUR aracılığı ile 82.636 işçi ve kamu personeli alınıyor! İşte başvuru şartları ve kadrolar

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 82.636 vatandaş alınacak. En çok alım yapılacak kadro ve şartlar? İŞKUR İş İlanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen adaylar Elektronik ortamda ya da Alo 170 üstünden müracaat gerçekleştirebilirler. çevrimiçi müracaat amacıyla adayların "https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir. İŞKUR üstünde gelen ilanlara müracaat yapacak adaylar genellikle sosyal imkânları merak etmektedirler. Bu kapsamda kurumlar ilan detaylarında adaylara SGK, Yol, Yemek gibi sosyal imkân sağlar ve en az 5000 TL gibi maaş olanağı ile işe alım yaparlar.