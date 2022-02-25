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    • Memurlar
    • 25.02.2022 11:13
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    • 25.02.2022 11:21
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    Milyonlarca memuru ilgilendiren izin kararı! Dikkat çeken 4 yıl detayı!

    Milyonlarca devlet memuru, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan haklarını merak ediyor ve bu haklarla ilgili araştırmalarda bulunuyor. Takvim.com.tr Memurlar sayfası da bu haklarla ilgili sorulara yanıt veriyor. Merak edilen konulardan biri de 657 sayılı Kanunun 72'nci maddesinde yer alan "aylıksız izin" olarak ön plana çıkıyor. Aylıksız izin her mali yıl için mi yoksa 4 yıl için mi verilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Milyonlarca memuru ilgilendiren kararı! 4 yıl detayı

    657 sayılı Kanunun 72'nci maddesinde yer alan aylıksız iznin her mali yıl için mi yoksa 4 yıl için mi verilecek? Takvim.com.tr Memurlar sayfası sizler için yanıtladı.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72'nci maddesinde, "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76'ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir. Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;



    a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara %60'ı,
    b) Kalkınmada 1'inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %50'si,
    c) Kalkınmada 2'nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %25'i,
    kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir. Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır. Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir..." hükmü yer almaktadır.



        Bu itibarla, mezkur maddede yer değiştirme suretiyle atanan memurun, atandığı yerde memur olan eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı bulunmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görevin bulunmaması ve ilgilinin de talebi olması halinde eşinin görev süresiyle sınırlı olmak üzere memura aylıksız izin verilebileceği hüküm altına alınmış olup, söz konusu aylıksız iznin 4 yılı geçmemek üzere memurun eşinin görev süresince verilebileceği değerlendirilmektedir.

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