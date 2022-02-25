Kamuda şehir planlayıcısı olarak çalışırken derece uygulamasından yararlanılır mı?

Mimarlık, Mimarlık ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinden mezun olup, kamu kurum ve kuruluşlarında şehir plancısı unvanı ile ancak teknik hizmetler sınıfı dışındaki sınıflarda başka unvanlı kadrolarda görev yapanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin A fıkrasının ikinci bendi uyarınca bir derece uygulamasından yararlanması mümkün mü? Takvim.com.tr Memurlar sayfası sizler için cevaplıyor.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36'ncı maddesinin birinci fıkrasında hizmet sınıfları sayılmış olup, "TEKNİK HİZMETLER SINIFI" başlıklı bölümünde; "Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder." hükmü, mezkur maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının ikinci bendinde ise; "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, ... eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmüne yer verilmek suretiyle mezkur maddede "sayılan unvanları" ihraz edenler ile "belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanların" Devlet memuriyetine girmeleri halinde şarta bağlı olmaksızın memuriyet giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi ifade edilmiştir.



Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43'üncü maddesinin (b) bendinde ise; "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim öğretim yapan üniversitelerde, eğitim öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm ile yükseköğrenim yapanların,



Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; Mimarlık, Mimarlık ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinden mezun olup, öğrenime dayalı olarak şehir plancısı unvanını ihraz eden ilgililerden, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfı dışındaki sınıflarda görev yapanların, 657 sayılı Kanunun 36/A2 maddesindeki bir derece uygulamasından yararlanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.