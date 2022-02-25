Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 41 öğretim görevlisi alımı yapacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 41 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşta görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim görevlisi alım ilanına başvuru için bilgiler

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,

c. Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik öğretim elemanı kadrolarına yapılacak tamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az seksen beş (85) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

ç. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli (50) puan veya uluslararası geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

d. Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içerisinde ALES'ten ilanda belirtilen kadro için ilgili alandan en az yetmiş (70) puan almış olmak,

e. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,

f. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak,

g. Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında en az iki (2) yıl İngilizce dersi vermiş olmak,

h. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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