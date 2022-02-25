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    • Memurlar
    • 25.02.2022 10:59
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    • 25.02.2022 10:59
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    Grafiker kadrosunda görev yapanlar dikkat! 657 sayılı Devlet Memurları Kanununca...

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunları ile kamu kurum ve kuruluşlarında memur pozisyonunda çalışan herkesin hakları düzenlenmiştir. Bu kanun uyarınca personelin nelerden yararlanıp nelerden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Takvim.com.tr Memurlar sayfası bu kanun uyarınca sizden gelen soruları yanıtlıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kamuda görev yapanlar dikkat! 657 sayılı kanunca...

    Grafiker kadrosunda görev yapmakta olup, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım bölümü mezunu olan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin A fıkrasının dördüncü bendi uyarınca bir derece uygulamasından yararlanması mümkün mü? Takvim.com.tr Memurlar sayfası merak edilen soruları yanıtlıyor.

    Soru: Grafiker kadrosunda görev yapmaktayım. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım bölümü mezunu olan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin A fıkrasının dördüncü bendi uyarınca bir derece uygulamasından yararlanması mümkün mü?

    Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının dördüncü bendinde; "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,… eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü yer almakta olup, söz konusu hükümden yararlanabilmek için teknik hizmetler sınıfında görev almak ile belirtilen unvanları taşımak veya aynı bentte belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olma şartlarının bir arada sağlanması gerekmektedir.



        Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde ise; "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim öğretim yapan üniversitelerde, eğitim öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm ile yükseköğrenim yapanların, öğrenimden sonra kazandıkları unvanların aynı ve elde ettikleri hakların eşdeğer sayılması hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yetki verilmiştir.



        Söz konusu yetkiye istinaden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 25/01/2016 tarihinde verilen 3658 sayılı Kararda, "grafiker unvanına" sahip olan ilgililerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A4 maddesi kapsamında yer almaması nedeniyle, anılan maddedeki bir derece uygulamasından yararlanamayacaklarına karar verilmiştir.

        Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; grafiker unvanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin A/4 bendinde yer almaması ve grafiker bölümü mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 3658 sayılı Kararı'nda teknik bilimler lisansiyeri kapsamında sayılmaması nedeniyle, Genel Müdürlüğünüzde grafiker unvanlı kadroda görev yapan ilgilinin anılan bend uyarınca bir derece uygulanmasından yararlanamayacağı değerlendirilmektedir.

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