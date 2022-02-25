Grafiker kadrosunda görev yapanlar dikkat! 657 sayılı Devlet Memurları Kanununca...

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının dördüncü bendinde; "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,… eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü yer almakta olup, söz konusu hükümden yararlanabilmek için teknik hizmetler sınıfında görev almak ile belirtilen unvanları taşımak veya aynı bentte belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olma şartlarının bir arada sağlanması gerekmektedir.