2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlara 650 kişilik personel alınacak. Memur olarak çalışma hayali kuran adyalar başvurularını 31 Ocak'ta yapmaya başladı. Başvuruların 4 Şubat'ta bitmesinin ardından gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Bakanlığın yapacağı duyurular yakından takip ediliyor. GSB personel alımı sonuçları duyuru ile açıklanacak. Peki GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? GSB sözlü mülakatları ne zaman?