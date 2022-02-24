2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlara 650 kişilik personel alınacak. Memur olarak çalışma hayali kuran adyalar başvurularını 31 Ocak'ta yapmaya başladı. Başvuruların 4 Şubat'ta bitmesinin ardından gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Bakanlığın yapacağı duyurular yakından takip ediliyor. GSB personel alımı sonuçları duyuru ile açıklanacak. Peki GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? GSB sözlü mülakatları ne zaman?
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuya ilişkin son dakika açıklamalar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?
650 Yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları açıklandıktan sonra sözlü sınavlar başlayacak. GSB Yurt Yönetim Personeli alımı için yapılacak KPSS sıralaması ile kadro sayısının 3 katı kadar aday belirlenecek. Ankara'da yapılacak sözlü sınava değerlendirme sonucuna göre 1956 aday katılacak.
SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER?
- Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
- Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
- Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için en az 70 puan almış olmak gereklidir.