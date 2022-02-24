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    • Memurlar
    • 24.02.2022 11:12
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    • 24.02.2022 11:12
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    ÇAYKUR geçici işçi alımı ne zaman? 2022 ÇAYKUR 630 işçi alımı başvuruları başladı mı? İşte şartları ve alım yapılan iller...

    ÇAYKUR 630 geçici işçi alımı yapacak. 2022 yılında yüzlerce kişi ÇAYKUR işçi alımı ilanlarını bekliyordu. Açıklama Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından geldi. Buna göre başvuruları kabul edilenler beden işçisi ve teknik kariyerli geçici işçi olarak görevlendirilecek. Peki ÇAYKUR geçici işçi alımı ne zaman? 2022 ÇAYKUR 630 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler? Hangi illerde alım yapılacak? İşte yanıtları...

    ÇAYKUR geçici işçi alımı ne zaman?

    ÇAYKUR işçi alım ilanı yayınlandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alım ilanına ilişkin başvuru bilgilerini paylaştı. Basın İlan Kurumu'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, ÇAYKUR geçici işçi alımı ne zaman? 2022 ÇAYKUR 630 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler? Hangi illerde alım yapılacak? sorularının yanıtlarına yer verildi. Başvuru şartları arasında '18 yaşını tamamlamış olmak' detayı yer alıyor. İşte tüm bilgiler...

    ÇAYKUR GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    ÇAYKUR 2022 yılında 630 geçici işçi istihdam edecek. Duyuruda, ''Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır. '' denildi.

    BAŞVURULAR BAŞLADI MI, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Başvurular 28 Şubat'ta başlayıp 4 Mart'ta sona erecek. Adaylar İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir.

    İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak.

    Geçici engelli işçi başvuruları; Rize İli için Cumhuriyet Çay Fabrikasında, Artvin İli için Arhavi Çay Fabrikasında ilana çıkılarak alınacak. Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Genel Şartlar

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

    a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

    b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

    c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

        Özel Şartlar

        A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

        1- 18- 50 yaş aralığında,
        2- Erkek,
        3- En az İlkokul mezunu,
        4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
        5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

        B. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

        1- En az İlkokul mezunu,
        2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

        C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;
        1- 18- 45 yaş aralığında,
        2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),
        3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
        4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

        Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

        DİĞER BİLGİLER

        Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

        Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

        Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.
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        Haberler Memurlar ÇAYKUR geçici işçi alımı ne zaman? 2022 ÇAYKUR 630 işçi alımı başvuruları başladı mı? İşte şartları ve alım yapılan iller...
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