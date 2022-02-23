ASDEP sonuçları açıklandı mı? ASDEP personel alımı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? ASHB son dakika duyurular!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurular geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Bakanlıktan gelen duyuruda, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır" dedi. Peki, 2022 ASDEP sonuçları açıklandı mı? ASDEP sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurular ocak ayında tamamlandı. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak. Sonuçlar bakanlığın resmi adresinden adaylarla paylaşılacak.
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanağı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır...