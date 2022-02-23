ASDEP sonuçları açıklandı mı? ASDEP personel alımı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? ASHB son dakika duyurular!





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih bilgisi verilmedi. Bakanlıktan gelen duyuruda, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.