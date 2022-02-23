ASDEP personel alımı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? ASDEP sonuçları açıklandı mı? ASHB son dakika duyurular!

ASDEP sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım başvuruları 10-20 Ocak tarihleri arasında alınmaya başlanmıştı. İşlemlerini gerçekleştirilen adaylar, değerlendirilmelerin tamamlanıp ASDEP personel alımı sonuçlarının ilan edilmesini büyük bir merakla bekliyor. İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak. Peki, 2022 ASDEP sonuçları açıklandı mı? ASDEP sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?