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    • Memurlar
    • 24.02.2022 12:32
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    • 24.02.2022 12:32
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    ASDEP personel alımı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? ASDEP sonuçları açıklandı mı? ASHB son dakika duyurular!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı amacıyla başvurular geçen ay tamamlanmıştı. Bakanlıktan gelen duyuruda, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine dair verileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ilaveten yazılı tebligat yapılmayacaktır" dedi. Peki, 2022 ASDEP neticeleri duyuruldu mı? ASDEP neticeleri 2022 ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ASDEP personel alımı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

    ASDEP sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım başvuruları 10-20 Ocak tarihleri arasında alınmaya başlanmıştı. İşlemlerini gerçekleştirilen adaylar, değerlendirilmelerin tamamlanıp ASDEP personel alımı sonuçlarının ilan edilmesini büyük bir merakla bekliyor. İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak. Peki, 2022 ASDEP sonuçları açıklandı mı? ASDEP sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurular ocak ayında tamamlandı. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak. Sonuçlar bakanlığın resmi adresinden adaylarla paylaşılacak.

    AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanağı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır...



        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih bilgisi verilmedi. Bakanlıktan gelen duyuruda, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

        Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

        Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
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