Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı! Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi/personel alımı ne zaman 2022?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ / PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için personeller alınacak. Sınav yapılmayacak ve direkt noter kurasıyla belirlenecek.

10 bin personel ve işçi alımı hakkında Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır." denildi.