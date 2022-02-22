Sağlık Bakanlığı bünyesine eksiklikleri karşılamak üzere işçi ve personel alımları devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 40 bin işçi ve sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. 20 bin sözleşmeli personel alımları için atamalar tamamlandı. Gözler bu kez kalan alımların yapılacağı tarihlerde. 2022 yılında 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman 2022? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, kadro dağılımı? İşte son dakika gelişmeler...
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ / PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?
Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için personeller alınacak. Sınav yapılmayacak ve direkt noter kurasıyla belirlenecek.
10 bin personel ve işçi alımı hakkında Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır." denildi.
RESMİ GAZETE'DE YÖNETMELİK YAYIMLANDI
Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak personellerin istihdamına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin bazı maddeleri şunlar;
MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.