MSÜ ödemesi nasıl yatırılır? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar 2022? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı baraj puanı kaç 2022?

MSÜ geç başvurular için son gün geldi çattı. ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) geç başvuru işlemleri bu sabah saat 10.00'da başladı. Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar MSÜ ödemeleri ve sınav tarihi hakkında araştırmalara başladı. Peki, MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar 2022? MSÜ ödemesi nasıl yatırılır? MSÜ sınavı ne zaman, baraj puanı kaç 2022? İşte merak edilenler!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2022-MSÜ geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor.
13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için 2022 MSÜ geç başvuru ekranı öğrencilerin erişimine açıldı.
2022 MSÜ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
Bugün (22 Şubat 2022) saat 10.00'da başlayan başvurular, saat 23:59'da sona erecek.