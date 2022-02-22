MSÜ ödemesi nasıl yatırılır? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar 2022? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı baraj puanı kaç 2022?

MSÜ geç başvurular için son gün geldi çattı. ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) geç başvuru işlemleri bu sabah saat 10.00'da başladı. Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar MSÜ ödemeleri ve sınav tarihi hakkında araştırmalara başladı. Peki, MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar 2022? MSÜ ödemesi nasıl yatırılır? MSÜ sınavı ne zaman, baraj puanı kaç 2022? İşte merak edilenler!