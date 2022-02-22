MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar 2022? MSÜ ödemesi nasıl yatırılır? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı baraj puanı kaç 2022?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, 27 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) geç başvuruları 22 Şubat'ta (bugün) bitiyor. Peki, MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar 2022? MSÜ ödemesi nasıl yatırılır? MSÜ sınavı ne zaman, baraj puanı kaç 2022? İşte merak edilenler!