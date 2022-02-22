İŞKUR yüzlerce yeni ilanı yayına verdi! 81 ilden başvuru yapabilirsiniz! Bu işle serbest şekilde çalışarak para kazanmak çok basit!

Koronovirüsün dünyayı etkisi altına almasından sonra pek çok vatandaş evden çalışabileceği işlere yönelmişti. Ev hanımları da hane gelirini çoğaltmak amacıyla evden uygulanabilecek işlere odaklandı. Bu kapsamda her sene yüz binlerce vatandaşı iş sahibi yapan İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar takip ediliyor. İlanların arasında da kuşkusuz ilk başta evde paketleme işi ön plandaki konumunu alıyor. Aile bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce birey evden uygulanabilecek işleri araştırıyor. Evden paketleme işiyle serbest çalışma temposuyla belirli saatler arasında çalışıp aylık binlerce TL kazanç elde edebilir.
İŞKUR PAKETLEME İŞ İLANLARI
İŞKUR PAKETLEME İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor.
Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR PAKETLEME İŞ İLANLARI