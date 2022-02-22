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    • Memurlar
    • 23.02.2022 08:40
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    • 23.02.2022 08:40
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    İŞKUR yüzlerce yeni ilanı yayına verdi! 81 ilden başvuru yapabilirsiniz! Bu işle serbest şekilde çalışarak para kazanmak çok basit!

    Bu işle serbest tempoda çalışarak para kazanmak çok basit! Koronavirüs sürecinde evden paketleme işiyle aile ekonomisine katkı yapmak isteyenlerin sayısında da artış görüldü. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken serbest çalışma modeliyle istediğiniz saatte çalışarak ayda önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ilanlara başvuruları en yakın İŞKUR merkezine giderek yapabilir ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt olup detayları öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bu işle serbest şekilde çalışarak para kazanmak çok basit!

    Koronovirüsün dünyayı etkisi altına almasından sonra pek çok vatandaş evden çalışabileceği işlere yönelmişti. Ev hanımları da hane gelirini çoğaltmak amacıyla evden uygulanabilecek işlere odaklandı. Bu kapsamda her sene yüz binlerce vatandaşı iş sahibi yapan İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar takip ediliyor. İlanların arasında da kuşkusuz ilk başta evde paketleme işi ön plandaki konumunu alıyor. Aile bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce birey evden uygulanabilecek işleri araştırıyor. Evden paketleme işiyle serbest çalışma temposuyla belirli saatler arasında çalışıp aylık binlerce TL kazanç elde edebilir.

    İŞKUR PAKETLEME İŞ İLANLARI

    İŞKUR PAKETLEME İŞ İLANLARI

    Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor.

    Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR PAKETLEME İŞ İLANLARI

        İŞKUR PAKETLEME İŞ İLANLARI

        İŞKUR PAKETLEME İŞ İLANLARI

        İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak

        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

            İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

            İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan evvel bilmeniz gereken mühim birtakım satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak amacıyla ilk olarak hangisi amacıyla kayıt olduğunuzu sormaktadır.

            Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri amacıyla e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi halde onay kodu iletilemeyeceği amacıyla üyelik aktif edilemez. Üyeler doğrultusundan 15 gün amacıyla da okunmayan bütün mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

            İŞKUR'a kayıt olmak amacıyla ilk olarak yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan birey mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.
            Hemen İŞKUR'a kayıt olup müracaat yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz.
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            Haberler Memurlar İŞKUR yüzlerce yeni ilanı yayına verdi! 81 ilden başvuru yapabilirsiniz! Bu işle serbest şekilde çalışarak para kazanmak çok basit!
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