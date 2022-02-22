81 ilden başvuru yapabilirsiniz! İŞKUR yüzlerce yeni ilanı yayına verdi! Bu işle serbest şekilde çalışarak para kazanmak çok basit!

Bu işle serbest tempoda çalışarak para kazanmak çok basit! Koronavirüs sürecinde evden paketleme işiyle aile ekonomisine katkı gerçekleştirmek isteyenlerin sayısında da artış görüldü. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda konumunu alırken serbest çalışma modeliyle dilediğiniz saatte çalışarak ayda mühim kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ilanlara başvuruları en yakın İŞKUR merkezine giderek yapılabilir ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt olup detayları öğrenebilirsiniz.
İŞKUR PAKETLEME İŞ İLANLARI
İŞKUR PAKETLEME İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor.
Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR PAKETLEME İŞ İLANLARI