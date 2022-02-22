81 ilden başvuru yapabilirsiniz! İŞKUR yüzlerce yeni ilanı yayına verdi! Bu işle serbest şekilde çalışarak para kazanmak çok basit!

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan evvel bilmeniz gereken mühim birtakım satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak amacıyla ilk olarak hangisi amacıyla kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri amacıyla e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi halde onay kodu iletilemeyeceği amacıyla üyelik aktif edilemez. Üyeler doğrultusundan 15 gün amacıyla da okunmayan bütün mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak amacıyla ilk olarak yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan birey mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.

Hemen İŞKUR'a kayıt olup müracaat yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz.