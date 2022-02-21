Muvazzaf subay alımı ne zaman? 2022 MSB personel temin: Hukuk Sınıfı muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir?

HUKUK SINIFI SUBAYLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ

a. Hukuk sınıfı subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, hukuk fakültelerini bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

b. Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli

Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.

c. Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekât ve uluslararası hukuk olmak üzere; nezdinde bulundukları kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde

yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.

ç. Hukuk sınıfı subaylar Milli Savunma Bakanlığınca meslek öncesi eğitime tabi tutulur. Eğitimde başarı gösterenlerin ilgili Kanun/Yönetmelik esaslarınca işlemleri yapılarak hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenler istifa etmiş sayılır ve aldıkları aylıklar

dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil edilir.

d. Hukuk sınıfı subaylığa dış kaynaktan temin edilenler meslek öncesi eğitime ilave olarak, subay naspedilmeden önce ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca askeri eğitime tabi tutulurlar.

e. Özlük ve Mali Haklar:

Hukuk sınıfı subaylar 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.

2. BAŞVURU

Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; TSK'daki kıta ve askeri kurumlarda hukuk hizmetlerinin yürütülmesindeki personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla, TSK'da hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere yapılacak personel temin faaliyeti kapsamında, başvuru şartları, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile hukuk sınıfı subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. TSK'da, aşağıda belirtilen kontenjanlar dahilinde hukuk sınıfı subay olarak yer almaya istekli iseniz, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili mevzuatında ve bu kılavuzda açıklanan başvuru şartlarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların, sonraki aşamalarda da olsa işlemleri durdurulacak, adaylıkları sonlandırılacak ve yatırmış bulundukları yazılı sınav ücreti kendilerine iade edilmeyecektir. Bu nedenle kılavuzda belirtilen şartları taşımıyorsanız başvuruda bulunmamanız önem arz etmektedir.