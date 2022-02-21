Milyonlarca sözleşmeli personeli ilgilendiren karar! Görevden uzaklaştırma ve sözleşme feshi...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre; sözleşmeli personel görevden uzaklaştırılabilir mi? Görevden uzaklaştırıldığında sözleşmesi fesih edebilir mi? Gözaltına alınan sözleşmeli personel tahliye edildiğinde görevine döndürülebilir mi? Yeni bir sözleşme imzalanması gerekiyor mu? Sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanır mı? Ayrıntılar Takvim.com.tr Memurlarda...
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde; "Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır" hükmüne yer verilmek suretiyle 657 sayılı Kanunun anılan idarelerde görev yapan memurlar hakkında uygulanacağı ,sözleşmeli personel hakkında ise bu Kanundaki özel hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
Diğer taraftan; Mezkur Kanun'un "Görevden uzaklaştırma" başlıklı 137 inci maddesinde; "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 6 ıncı maddesinde; "Personelin;
a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,
ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması,
d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,
e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,
f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,
hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.