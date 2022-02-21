Milyonlarca sözleşmeli personeli ilgilendiren karar! Görevden uzaklaştırma ve sözleşme feshi...

Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir" hükmü, değişik 12 inci maddesinde ise "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir.

Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde kendiliğinden sona erer" hükmü yer almaktadır..

Nitekim, Danıştay 5. Dairesinin E: 2013, K: 2013/389 sayılı 26/06/2013 tarihli kararında; "olayda hizmet sözleşmesi il çalışan ve tutuklu kaldığı sürede görevini ifa edemeyen davacının sözleşmede kendi üzerine düşen edimi ifa edememiş olması nedeniyle idareden herhangi bir parasal hak talep etmesi mümkün bulunmadığı gibi bu yönde yasal düzenlemede mevcut değildir.Bu belirlemeye göre; İdare mahkemesi kararının davacının tutuklu kaldığı sürede elde edemediği hakların iadesine hükmedilmesine ilişkin kısmında hukuki isabet görülmemiştir." denilmek suretiyle Esaslarda belirtilen durumlar dışında edimini ifa edemeyen sözleşmeli personele herhangi bir ödeme yapılmayacağı belirtilmiştir.