Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 21.02.2022 10:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2022 10:21
    ABONE OL

    Milyonlarca sözleşmeli personeli ilgilendiren karar! Görevden uzaklaştırma ve sözleşme feshi...

    Son dakika haberi... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların iş yaşamındaki haklarını ve uyması gereken kuralları düzenliyor. Kamuda istihdam edilen milyonlarca kişi bu kanuna tabi şekilde çalışıyor. Peki sözleşmeli personeller görevden uzaklaştırılabilir mi? Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin sözleşmesi fesih edilir mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Milyonlarca sözleşmeli personeli ilgilendiren karar

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre; sözleşmeli personel görevden uzaklaştırılabilir mi? Görevden uzaklaştırıldığında sözleşmesi fesih edebilir mi? Gözaltına alınan sözleşmeli personel tahliye edildiğinde görevine döndürülebilir mi? Yeni bir sözleşme imzalanması gerekiyor mu? Sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanır mı? Ayrıntılar Takvim.com.tr Memurlarda...

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde; "Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır" hükmüne yer verilmek suretiyle 657 sayılı Kanunun anılan idarelerde görev yapan memurlar hakkında uygulanacağı ,sözleşmeli personel hakkında ise bu Kanundaki özel hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
    Diğer taraftan; Mezkur Kanun'un "Görevden uzaklaştırma" başlıklı 137 inci maddesinde; "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir." hükmü yer almaktadır.

    Ayrıca; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 6 ıncı maddesinde; "Personelin;
    a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
    b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
    c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,
    ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması,
    d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,
    e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,
    f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,
    hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

        Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir" hükmü, değişik 12 inci maddesinde ise "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir.

        Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde kendiliğinden sona erer" hükmü yer almaktadır..

        Nitekim, Danıştay 5. Dairesinin E: 2013, K: 2013/389 sayılı 26/06/2013 tarihli kararında; "olayda hizmet sözleşmesi il çalışan ve tutuklu kaldığı sürede görevini ifa edemeyen davacının sözleşmede kendi üzerine düşen edimi ifa edememiş olması nedeniyle idareden herhangi bir parasal hak talep etmesi mümkün bulunmadığı gibi bu yönde yasal düzenlemede mevcut değildir.Bu belirlemeye göre; İdare mahkemesi kararının davacının tutuklu kaldığı sürede elde edemediği hakların iadesine hükmedilmesine ilişkin kısmında hukuki isabet görülmemiştir." denilmek suretiyle Esaslarda belirtilen durumlar dışında edimini ifa edemeyen sözleşmeli personele herhangi bir ödeme yapılmayacağı belirtilmiştir.

        Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde;
        1-657 sayılı Kanun disipline ilişkin maddelerinde sözkonusu disiplin cezalarının sözleşmeli personele uygulanabileceği dair özel bir hüküm bulunmadığından ve esaslarda bu yönde bir atıf yer almadığından mezkur kanunun görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümlerinin kıyasen sözleşmeli personel hakkında uygulanmasının mümkün bulunmadığı
        2.Mali yıl içinde sözleşmesi askıya alınan ve yine aynı mali yıl içerisinde göreve iade edilen sözleşmeli personelin sözleşmesinin göreve iade işlemi ile hüküm ve sonuçları uygulamaya devam edeceğinden yeni sözleşme yapılmasına gerek bulunmadığı
        3.Mali yıl içerisinde sözleşmesi askıya alınan ve yeni mali yıl içerisinde göreve iade edilen sözleşmeli personel ile yeniden sözleşme yapılmasının hizmet gerekleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği sözleşme yapılması halinde sözleşmenin mali yıl ile sınırlı olacağı
        4-Esaslarda ek 6 ncı maddesi kapsamında sözleşmesi feshedilen ve daha sonra İdare tarafından göreve dönmesi uygun görülenler ile yeni bir sözleşme yapılmaksıızn göreve başlatılmalarının uygun olmayacağı
        5.Sözleşmesi askıya alınan personele ilgili mevzuatta açıkça bir düzenleme bulunmadığından mali hakları bakımından herhangi bir ödeme yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
        Haberler Memurlar Milyonlarca sözleşmeli personeli ilgilendiren karar! Görevden uzaklaştırma ve sözleşme feshi...
            SON DAKİKA