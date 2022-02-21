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    • Memurlar
    • 21.02.2022 10:01
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    • 21.02.2022 10:14
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    Memur olmak isteyenler dikkat! KPSS şartsız yeni alım ilanı yayınlandı! İşte güncel personel alım ilanları

    Son dakika haberi... Memur olmak isteyen on binlerce kişi için yeni ilanlar yayınlandı. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan alım ilanlarında yine yüzlerce personelin istihdam edileceği duyuruldu. Güncel ilanlar arasında Trabzon Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının personel alım ilanları dikkat çekti. İşte o ilanlarla ilgili detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS şartlı şartsız yeni alım ilanları yayınlandı

    Kamu kurum ve kuruluşları hemen hemen her gün yeni personel alım ilanları yayınlıyor. Memur ya da sözleşmeli personel olmak isteyenler, KPSS'ye girenler de bu ilanları yakından takip ediyor. Takvim.com.tr Memurlar sayfası olarak sizlere sürekli olarak güncel personel alım ilanlarını aktarıyoruz. Son ilanlar arasında Trabzon Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilanları dikkat çekti. İşte detaylar...

    TRABZON ÜNİVERSİTESİ
    "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek: 8'inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılmak üzere ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2 (İki) adet sözleşmeli Canlı Model personeli alınacaktır.

    AÇIKLAMALAR:
    1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak,
    e) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.
    2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
    3- Asıl ve yedek olarak yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır.

    BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
    Müracaatlar ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlık binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.
    Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
    Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, takvimde belirtilen tarihte işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz www.trabzon.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Kadronun 2 (İki) katı kadar yedek belirlenecek olup asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    İSTENEN BELGELER
    - Öğrenim Belgesi (Aslı / Fotokopisi ve e-Devlet sistemi üzerinden alınan barkodlu/ karekodlu belge)
    - Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
    - Askerlik durum belgesi ve güncel adli sicil kaydı
    - Aranan niteliklerde belirtilen canlı model olarak çalıştığına ilişkin deneyimini gösteren belge
    - Başvuru Formu
    - 1 adet güncel vesikalık fotoğraf
    - Sağlık kurul raporu (Göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenecektir)

    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
    Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır. Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

        Başvuru Tarihi: 14/02/2022-28/02/2022 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar,
        Başvuru Yeri: Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

        BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
        1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
        2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
        3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
        4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
        5- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
        6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

        BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
        www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

        BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
        KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        Eczacı Unvanına Başvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan aday sözlü sınav başarı puanı sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

        Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısının 2 katı kadar yedek uygulanacaktır.

        İSTENİLEN BELGELER:
        1- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
        2- KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)
        3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),
        4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.
        5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,
        6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.
        7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

        AÇIKLAMALAR:
        1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacak olup, başvuru unvan ve başvurulan unvan sıra no kesinlikle boş bırakılmayacaktır.
        2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

        KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
        Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 64 ( altmış dört ) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

        BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
        1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
        2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
        3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
        4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
        5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
        6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
        7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.
        8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin ilan başlangıç tarihinden önceye ait olması gerekmektedir.
        9- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Koruma ve Güvenlik görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.)
        10- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.
        11- Destek personeli (temizlik hizmetleri) pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır.
        12- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması
        ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır.
        13- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

        BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
        Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde (mesai saati bitimine kadar) basvuru.karabuk.edu.tr adresinden "e-devlet ile giriş" veya "yeni kullanıcı" butonu kullanarak online olarak yapacaklardır.

        Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

        Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        Başvuru Başlangıç : 14/02/2022 (Mesai Başlangıcı)
        Başvuru Bitiş : 28/02/2022 (Mesai Bitimi)
        Başvuru Adresi : basvuru.karabuk.edu.tr

        BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
        1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).
        2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,
        3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
        4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
        5- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
        6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e devletten temin edilebilir).
        7- Adli Sicil Kaydı (e-devletten temin edilebilir).
        8- SGK Hizmet Dökümü (e-devletten temin edilebilir).
        9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler.(İstenilen belgeler ilan tarihinden önceye ait olmalıdır).

        BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR
        2020 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan aday www.karabuk.edu.tr adresinden ilan edilecek, ilan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.)

        Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

        Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

        İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

        İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

        GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
        Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır.

            NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Gümüşhane Üniversitesinin Gümüşhane ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.

            TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
            -Üniversite merkez kampüs ve bağlı birimlerde bulunan kapalı mekanların ana girişi ve çevresi dahil; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
            -Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
            -Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
            -Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
            -Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek ve peyzaj bakım işlerini yapmak,
            -Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
            -Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
            -Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
            -Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

            ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
            1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
            2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
            3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
            4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
            5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak).
            6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
            7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
            8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
            9- Belirtilen öğrenim düzeyi mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
            10- Adayların 2020 KPSS'ye girmiş olması, nitelikte belirtilen asgari KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
            11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

            BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
            Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Gümüşhane Üniversitesi resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr 'den temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Gümüşhane Üniversitesi sorumlu değildir.

            BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
            1- Başvuru formu (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
            2- Başvuru dilekçesi (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
            3- Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi.
            4- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
            5- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
            6- SGK Hizmet Dökümü. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
            7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
            8- 1 adet vesikalık fotoğraf.

            BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
            Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, Gümüşhane Üniversitesi resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
            Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine puan sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.gumushane.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenler ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

            SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI


            1. Başvurular 22 - 26 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.
            2. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
            3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.
            4. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak veya ustalık belgesine sahip olmak.
            5. Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
            6. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
            7. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
            8. Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
            9. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
            10. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)
            11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
            12. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar.Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
            13. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
            14. Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
            15. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ücretli genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilereden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilm edilmeyecektir.
            16. Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir.
            17. Kura çekimi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı (İstanbul Tersanesi Komutanlığı içi Kaynarca Mahallesi Liman Caddesi No:1/1 Pendik/İSTANBULl) adresinde 4 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
            18. İsteyen aday adayların kura çekimini izleyebilme hususu, ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeni ile alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.
            19. Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulamak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
            20. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, ustalık belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sayfasından www.sg.gov.tr ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken belgelerinin asilleriyle birlikte fotokopilerini de getirecektir.
            21. Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü (uygulamalı) sınava kabul edilecektir.
            22. Sözlü (Uygulamalı) sınav tarih, saat ve yeri Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfasından www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
            23. Sözlü (uygulamalı) sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki becerilerin ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Sözlü (uygulamalı) sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puan altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü (uygulamalı) sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinde www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.
            24. Sınavı kazanan işçilere 6331 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi kapsamında sağlık durumlarının, işe alınacağı meslek ve branşta çalışmasına uygun olduğunun iş yeri hekimi tarafından verilecek sağlık raporu ile tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesi "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 38'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir." Hükmü gereğince işçi adaylarına, sağlık raporu alacağı tam teşekküllü hastaneye ibraz etmek üzere, işçinin çalışacağı ortamın özellikleri ve yapacağı işlerin mahiyetine göre istenen tekik, tahlil ve muayene olunacak poliklinikler belirlenecek bir yazı verilerek, adayın sağlık kurul raporunda istenen poliklinikler imzalı sağlık raporu(tahlil sonuçları dahil) istenecek olup, bu işlemler için en az 15 günlük süre verilecektir. Sağlık raporları işyeri hekimi tarafından değerlendirilerek nihai karar iş yeri hekimi tarafından verilecektir.

            KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İŞÇİ ADAYI AYDINLATMA METNİ
            Bu bilgilendirme, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 10. maddesi gereğince yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.
            Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
            Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı kişisel verilerinizin çeşitli yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü faaliyeti başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.
            Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.
            1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığıdır.
            2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi;
            a. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği yetkili noter huzurunda yapılan kura çekimi ile müracaatta bulunduğunuz iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,
            b. Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
            c. Etkin personelin kurum içine kazandırılması,
            ç. İletişimin sağlanması,
            d. Adayların yetkinliklerinin başvurduğu pozisyona uygunluğunun tespiti adına yapılan mülakata itirazların olması durumunda, kurulun değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere mülakatı esnasındaki gerçek kişiye ait kamera ve ses kayıtları,
            e. Alım sürecinin yürütülmesi gibi amaçlarla KVKK'nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.
            3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı'na iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz, Kanunlarda yer alan istisnai durumlarda kanunda belirlenen şekil ve şartlarda Kanunen yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, yasal mercilerce paylaşılabilir.
            4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda 2'nci maddelerinde belirtilen amaçlarla;
            a. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığına elden ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,
            b. Başta İstanbul İş Kurumu Müdürlüğü Pendik Hizmet Merkezi olmak üzere Komutanlığımızın Kanunen bağlı bulunduğu istihdam ofisi,
            c. Kişisel beyanlarına esas, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile İlgili Yasal Kurumlar tarafından yapılan araştırmalar,
            ç. Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.
            5. Haklarınız: KVKK'nın "İstisnalar" başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığına başvurarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 'nun 11. Maddesi kapsamında;
            a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
            b. İşlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,
            c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
            d. Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
            e. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK'nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,
            f. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

                SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
                Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. Sınav yapılacak Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrolarına ilişkin alım yapılacak bölümler, kadro sayısı ve KPSS puan türü aşağıda belirtilmiştir.

                A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
                1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
                2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, yukarıda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
                3) ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölümlerden yukarıda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak.
                4) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

                B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR
                1) Başvurular, sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayıp 06 Mart 2022 Pazar günü saat 23.59'da sona erecektir.
                2) Sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
                3) Alım yapılacak bölümlere eş değerliliği bulunan veya yurt dışındaki üniversitelerin denkliği kabul edilen bölümlerinden mezun olan adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında "Ek Dosya" aşaması altında bulunan "Eşdeğerlik/Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı eklemeleri zorunludur.
                4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilecektir.

                C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
                1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
                2) Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünde en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak alım yapılacak bölümler itibarıyla yapılacak puan sıralaması sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.
                3) Sınav Ankara'da yapılacak olup, sınava katılmaya hak kazananlar için sınavın tarihi ve yeri Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecektir.
                4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
                5) Sınav konuları;
                a) İktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ve uluslararası ilişkiler grubunun sınav konuları:
                1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
                2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku.
                b) Hukuk grubunun sınav konuları:
                1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku.
                2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
                c) Mühendislik grubunun sınav konuları:
                1) Asıl alan; Temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları.
                2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.
                ç) Mimarlık, şehir ve bölge planlama ve istatistik grubunun sınav konuları:
                1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları.
                2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.
                6) Sözlü sınav, adayların Sınav Komisyonu üyeleri tarafından;
                a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
                b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
                c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
                ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
                d) Genel yetenek ve genel kültürü,
                e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın sınavda başarılı sayılması için, komisyon başkanı ve üyelerince adaya yüz tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
                7) Sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir.
                8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda herhangi bir nedenle boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.
                İlan olunur.

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