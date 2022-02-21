KPSS'ye giren milyonlarca memur adayı dikkat! En çok merak edilen soru yanıt buldu! Sınava girdikten sonra...

Soru: 2020 Kamu personel seçme sınavına lise ve dengi okul mezunu olarak girdim. Ancak 2020 yılın haziran ayında önlisans diploması almaya hak kazandım. Başvurumun kabul edilmemesinde mevzuatsal açıdan bir sıkıntı var mı? Teşekkürler



Cevap: Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliği'nin "KPSS'nin usul ve esasları" başlıklı 6'ncı maddesinde; KPSS'nin usul ve esasları, içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, KPSS'de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvurusu, sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına çağrıda kullanılmasına ve KPSS sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar, ÖSYM tarafından belirleneceği; bu usul ve esaslara uygun olarak ÖSYM'ce bir KPSS Kılavuzu ve Başvuru Belgesi hazırlanacağı ifade edilmiştir. Yine aynı yönetmeliğin 11'inci maddesinde "KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarınının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder." hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda anılan yönetmelik kapsamında "B grubu kadrolar ile sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için ise KPSSP94 puan türü kullanılmaktadır." hükmü yer almaktadır.