KPSS'ye giren milyonlarca memur adayı dikkat! En çok merak edilen soru yanıt buldu! Sınava girdikten sonra...

Kamuda çalışabilmek için birçok şart bulunuyor. Bu şartlar kimi zaman pozisyona göre özel olabiliyor. Eğitim şartı ise hemen hemen her alım ilanında bulunuyor. Peki sözleşmeli personel ilanlarında "lise ve dengi okul mezunu olmak" şartı aranılan pozisyonlara önlisans mezunu olanlar ile dört yıllık yüksek okul mezunu olanlar başvurabilir mi? Takvim.com.tr Memurlar sayfası olarak KPSS'ye giren milyonlarca adayın en çok merak ettiği soruyu sizler için cevapladık...
Soru: 2020 Kamu personel seçme sınavına lise ve dengi okul mezunu olarak girdim. Ancak 2020 yılın haziran ayında önlisans diploması almaya hak kazandım. Başvurumun kabul edilmemesinde mevzuatsal açıdan bir sıkıntı var mı? Teşekkürler
Cevap: Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliği'nin "KPSS'nin usul ve esasları" başlıklı 6'ncı maddesinde; KPSS'nin usul ve esasları, içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, KPSS'de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvurusu, sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına çağrıda kullanılmasına ve KPSS sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar, ÖSYM tarafından belirleneceği; bu usul ve esaslara uygun olarak ÖSYM'ce bir KPSS Kılavuzu ve Başvuru Belgesi hazırlanacağı ifade edilmiştir. Yine aynı yönetmeliğin 11'inci maddesinde "KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarınının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder." hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda anılan yönetmelik kapsamında "B grubu kadrolar ile sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için ise KPSSP94 puan türü kullanılmaktadır." hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, ÖSYM Başkanlığınca hazırlanarak ilan edilen "2020 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI(KPSS) ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU"nun "1.Genel Bilgiler, Temel İlke ve kurallar" başlıklı kısmında "1.11... 2020-KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ortaöğretim" sınav sonuçlarını etkilemez." hükmüne, yine ÖSYM tarafından ilan edilen 2020 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI(KPSS) ÖNLİSANS BAŞVURU KILAVUZ'nun "1.GENEL BİLGİLER,TEMEL İLKE VE KURALLAR" başlıklı kısmında "1.11...2020-KPSS'ye önlisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ön lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ön Lisans" sınav sonuçlarını etkilemez. 2018-KPSS'ye Ortaöğretim düzeyinden giren adayların 2020-KPSS Ön Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir." hükmü, yine ÖSYM tarafından hazırlanan 2020 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI(KPSS) LİSANS KILAVUZU'nun "GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR" kısmında "1.12...2020-KPSS'ye Ortaöğretim veya Önlisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Önlisans sınav sonuçlarını etkilemez. 2018-KPSS'ye Ortaöğretim veya Önlisans düzeyinden giren adayların 2020-KPSS Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir." hükümlerine yer verilmiştir.