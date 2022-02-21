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    • Memurlar
    • 23.02.2022 08:56
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    • 23.02.2022 08:57
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    Bekçi alımı hangi illerde olacak? Kadın bekçi alımı olacak mı? 2022 Bekçi alımı başvuru başladı mı, ne zaman?

    Bekçi alımı 2022 için beklenti tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 10 bin bekçi alımı sinyali verilmişti. Hal böyle olunca yüksek maaşlarından dolayı ilk tercih edilen mesleklerden olan bekçilik için başvuruların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı hangi illerde olacak? Bu yıl kadın bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı başvuru şartları neler, kılavuz yayınlandı mı, nasıl başvuru yapılır?

    2022 Bekçi alımı başvuru başladı mı, ne zaman?

    2022 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacak. Başvuru süreci yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama bekleniyor. Bekçi olmak isteyen binlerce genç 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı hangi illerde olacak? Bu yıl kadın bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı başvuru şartları neler, kılavuz yayınlandı mı, nasıl başvuru yapılır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika gelişmeler...

    2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022 yılı için henüz bekçi alımı ilanı yayınlanmadı. Başvuruların başlayacağı tarih hakkında şimdilik bir açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı için ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek. Öte yandan son dakika açıklamalar geldikçe bekçi alımı hakkındaki gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

    KADIN BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

    10 bin bekçi alımı içerisinde kadın bekçi alımı olacak mı merak ediliyor. Ancak bekçi alımına ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadığından kadın bekçi alımı yapılacak mı bilinmiyor. Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz detaylar da belli olacak.

    BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

    Alımların Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Hatay ve Konya illerinde yapılması bekleniyor.

    BEKÇİ ALIMI DUYURUSU 2021 YILINDA GELMİŞTİ!

    Ocak ayından önce Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bekçi alımına ilişkin duyuru gelmişti. Duyuya göre 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

        BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

        En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        En az 167 cm boyunda olmak,

        Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
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        Haberler Memurlar Bekçi alımı hangi illerde olacak? Kadın bekçi alımı olacak mı? 2022 Bekçi alımı başvuru başladı mı, ne zaman?
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