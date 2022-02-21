Bekçi alımı hangi illerde olacak? Kadın bekçi alımı olacak mı? 2022 Bekçi alımı başvuru başladı mı, ne zaman?

2022 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacak. Başvuru süreci yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama bekleniyor. Bekçi olmak isteyen binlerce genç 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı hangi illerde olacak? Bu yıl kadın bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı başvuru şartları neler, kılavuz yayınlandı mı, nasıl başvuru yapılır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika gelişmeler...
2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 yılı için henüz bekçi alımı ilanı yayınlanmadı. Başvuruların başlayacağı tarih hakkında şimdilik bir açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı için ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek. Öte yandan son dakika açıklamalar geldikçe bekçi alımı hakkındaki gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.
KADIN BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?
10 bin bekçi alımı içerisinde kadın bekçi alımı olacak mı merak ediliyor. Ancak bekçi alımına ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadığından kadın bekçi alımı yapılacak mı bilinmiyor. Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz detaylar da belli olacak.
BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Alımların Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Hatay ve Konya illerinde yapılması bekleniyor.
BEKÇİ ALIMI DUYURUSU 2021 YILINDA GELMİŞTİ!
Ocak ayından önce Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bekçi alımına ilişkin duyuru gelmişti. Duyuya göre 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.