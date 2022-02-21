Başladı! 21 Şubat en az lise mezunu 6.000 TL maaşla zabıta, hizmetli, uzman yardımcısı alımı ve belediye memuru başvuru şartları!

İŞKUR BELEDİYE İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Belediyelerin personel alımı ilanlarına müracaatta bulunacak adayların alttaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirti edilen süreler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar amacıyla askerlik hali itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro amacıyla aranan başka müracaat şartlarını taşımak

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/