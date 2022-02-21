6.000 TL maaşla 22 Şubat en az lise mezunu zabıta, hizmetli, uzman yardımcısı alımı ve belediye memuru başvuru şartları nedir?

Çok sayıda değişik belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Farklı illerdeki belediyelere yapılan, değişik kadrolarda personel alımı amacıyla müracaat sürecine geliniyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, müessese dışı kamu işçi alımı amacıyla merak uyandırmaya başladı. İşte 6.000 TL fiyatla en az lise mezunu suratlarca belediye memuru alımı müracaat şartları! Peki, kurum dışı işçi alımı müracaat ekranı nereden görüntülenir?
ZABITA, HİZMETLİ, UZMAN YARDIMCISI ALIMI VE BELEDİYE MEMURU BAŞVURU İLANLARI
Adalet Bakanlığından İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Alımı Sınavı İlanı 23.02.2022
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 22.03.2022
Giresun Aydındere Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 25.02.2022
Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 01.03.2022
İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınav İlanı 25.02.2022
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 25.02.2022
Bartın Kurucaşile Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 24.03.2022
Çanakkale Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.04.2022
İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.04.2022
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Griş Sınavı 06.03.2022
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022
Erzurum Ilıca Termal İnş. Taah. Enerji Tur. Hizm. Alımı Taş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 31.03.2022
Kayseri KAY-TUR A.Ş. 28.02.2022
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Engelli Uzman Yardımcısı İlanı 25.02.2022
İstanbul Bakırköy Per. Hizm. Ltd. Şti. 28.02.2022
İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 28.02.2022
Denizli Serinhisar SYDV 21.02.2022
Hatay Payas İmar İnş. Ltd. Şti. 23.02.2022
İzmir Kiraz SYDV 22.02.2022
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 25.02.2022
TÜBİTAK BİLGEM 04.03.2022
Tokat Niksar SYDV 22.02.2022
Çankırı Orta KHGB 21.02.2022
Şanlıurfa Halfeti SYDV Pers. Alımı 21.02.2022
Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. 21.02.2022
İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 21.02.2022
Giresun Espiye SYDV Pers. Alımı 23.02.2022
Bursa Yenişehir SYDV 22.02.2022
Burdur Altınyayla SYDV 21.02.2022
Denizli Bekilli SYDV 21.02.2022
İstanbul Çevre Yönetimi San. Tic. A.Ş. 21.02.2022
Aydın SULTER Sultanhisar Jeotermal Tur. Gıda Tar. Hay. Tic .Ltd. Şti. 21.02.2022
Aydın SULTER Sultanhisar Jeotermal Tur. Gıda Tar. Hay. Tic .Ltd. Şti. 22.02.2022
Çankırı Kurşunlu SYDV 21.02.2022
Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 24.02.2022
Giresun Görbel İnş. Güv. Taah. Nak. Tur. San. Tic. A.Ş. 25.02.2022
İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 21.02.2022
İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 22.02.2022
Artvin Şavşat SYDV 24.02.2022
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Ve Tic. A.Ş. 28.02.2022
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.02.2022
Çankırı Merkez SYDV 21.02.2022
Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hizm.San.ve Tic. A.Ş. 21.02.2022
Bursa BURFAŞ San. Tic. A.Ş. 23.02.2022
Denizli Boztaş Org. Pet. Tem. Hiz. Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 22.02.2022
Bolu Gökçesu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2022