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    • Memurlar
    • 22.02.2022 08:39
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    • 22.02.2022 08:39
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    6.000 TL maaşla 22 Şubat en az lise mezunu zabıta, hizmetli, uzman yardımcısı alımı ve belediye memuru başvuru şartları nedir?

    Belediyelere en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapılacak. Yüzlerce belediye memuru alımında müracaata dair veriler ve müracaat detayları sayfamızda. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları incelemenin sonrasında kurum üzerinden ya da olanak varsa internet vasıtasıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı amacıyla incelemelerini sürdürüyor. Peki, kurum dışı müracaat prosedürü nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    6.000 TL maaşla en az lise mezunu zabıta, hizmetli, uzman yardımcısı alımı...

    Çok sayıda değişik belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Farklı illerdeki belediyelere yapılan, değişik kadrolarda personel alımı amacıyla müracaat sürecine geliniyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, müessese dışı kamu işçi alımı amacıyla merak uyandırmaya başladı. İşte 6.000 TL fiyatla en az lise mezunu suratlarca belediye memuru alımı müracaat şartları! Peki, kurum dışı işçi alımı müracaat ekranı nereden görüntülenir?

    ZABITA, HİZMETLİ, UZMAN YARDIMCISI ALIMI VE BELEDİYE MEMURU BAŞVURU İLANLARI

    Adalet Bakanlığından İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Alımı Sınavı İlanı 23.02.2022

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 22.03.2022

    Giresun Aydındere Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 25.02.2022

    Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 01.03.2022

    İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınav İlanı 25.02.2022

    TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 25.02.2022

    Bartın Kurucaşile Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 24.03.2022

    Çanakkale Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.04.2022

    İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.04.2022

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022

    Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Griş Sınavı 06.03.2022

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022

    Erzurum Ilıca Termal İnş. Taah. Enerji Tur. Hizm. Alımı Taş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 31.03.2022

    Kayseri KAY-TUR A.Ş. 28.02.2022

    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Engelli Uzman Yardımcısı İlanı 25.02.2022

    İstanbul Bakırköy Per. Hizm. Ltd. Şti. 28.02.2022

    İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 28.02.2022

    Denizli Serinhisar SYDV 21.02.2022

    Hatay Payas İmar İnş. Ltd. Şti. 23.02.2022

    İzmir Kiraz SYDV 22.02.2022

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 25.02.2022

    TÜBİTAK BİLGEM 04.03.2022

    Tokat Niksar SYDV 22.02.2022

    Çankırı Orta KHGB 21.02.2022

    Şanlıurfa Halfeti SYDV Pers. Alımı 21.02.2022

    Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. 21.02.2022

    İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 21.02.2022

    Giresun Espiye SYDV Pers. Alımı 23.02.2022

    Bursa Yenişehir SYDV 22.02.2022

    Burdur Altınyayla SYDV 21.02.2022

    Denizli Bekilli SYDV 21.02.2022

    İstanbul Çevre Yönetimi San. Tic. A.Ş. 21.02.2022

    Aydın SULTER Sultanhisar Jeotermal Tur. Gıda Tar. Hay. Tic .Ltd. Şti. 21.02.2022

    Aydın SULTER Sultanhisar Jeotermal Tur. Gıda Tar. Hay. Tic .Ltd. Şti. 22.02.2022

    Çankırı Kurşunlu SYDV 21.02.2022

    Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 24.02.2022

    Giresun Görbel İnş. Güv. Taah. Nak. Tur. San. Tic. A.Ş. 25.02.2022

    İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 21.02.2022

    İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 22.02.2022

    Artvin Şavşat SYDV 24.02.2022

    İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Ve Tic. A.Ş. 28.02.2022

    Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.02.2022

    Çankırı Merkez SYDV 21.02.2022

    Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hizm.San.ve Tic. A.Ş. 21.02.2022

    Bursa BURFAŞ San. Tic. A.Ş. 23.02.2022

    Denizli Boztaş Org. Pet. Tem. Hiz. Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 22.02.2022

    Bolu Gökçesu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2022

        Balıkesir Kepsut SYDV 21.02.2022

        İstanbul İSYÖN İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. 15.03.2022

        Tunceli Pülümür SYDV 22.02.2022

        İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 14.03.2022

        Afyonkarahisar İSJET Jeotermal San. Tic. A.Ş. 23.02.2022

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 21.02.2022

        Kütahya Hisarcık SYDV 23.02.2022

        Eskişehir Günyüzü SYDV 24.02.2022

        Burdur Kemer SYDV 23.02.2022

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 22.02.2022

        Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 22.02.2022

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 25.02.2022

        Ordu Çaybaşı SYDV 21.02.2022

        Çorum Alaca SYDV 21.02.2022

        İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 28.02.2022

        Samsun Asarcık SYDV 22.02.2022

        Yalova Teşvikiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.02.2022

        Gaziantep Yavuzeli SYDV 25.02.2022

        Gaziantep Nurdağı SYDV 23.02.2022

        Yozgat Boğazlıyan SYDV 24.02.2022

        Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 22.02.2022

        İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 28.02.2022

        İzmir İZDENİZ A.Ş. 23.02.2022

        İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 23.02.2022

        Yalova YABELTAŞ San. Tic. A.Ş. 22.02.2022

        Adıyaman Kahta SYDV 23.02.2022

        Eskişehir İnönü Belediyesi Personel Ltd. Şti 21.02.2022

        Muğla Bağyaka Maden Suyu v Kaplıca İşlt. Turz. Tic. A.Ş. 22.02.2022

        Ordu Çaybel Danışmanlık Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. 22.02.2022

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 21.02.2022

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 24.02.2022

        İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Tic. A.Ş. 27.02.2022

        Afyonkarahisar Akharım Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 23.02.2022

        Afyonkarahisar Kızılören Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 22.02.2022

        Gaziantep Araban SYDV 23.02.2022

        İstanbul Ulaşım Hiz. Araç Kiralama San. Tic. A.Ş. 25.02.2022

        İstanbul Ulaşım Hiz. Araç Kiralama San. Tic. A.Ş. 28.02.2022

        İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. 21.02.2022

        Ankara Nallıhan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.02.2022

        Edirne Uzunköprü SYDV 22.02.2022

        Bingöl Karlıova SYDV 25.02.2022

        Muğla Köyceğiz SYDV 22.02.2022

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 21.02.2022

        Samsun Havza SYDV 25.02.2022

        Zonguldak Kdz.Ereğli SYDV 21.02.2022

        Çanakkale Kepez Hizmet Grupları A.Ş. 23.02.2022

        Kahramanmaraş Ekinözü SYDV 25.02.2022

        Giresun Alıçbel İnş. Hafr. Taah. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti. 22.02.2022

        İzmir Urit Urla İnş. Turz. İnsan Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 24.02.2022

        Denizli Tavbel ÇevreTem. Org. İnş. Ener. San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 22.02.2022

        Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 25.02.2022

        Kilis Musabeyli SYDV 25.02.2022

        Gziantep Şahinbey SYDV 23.02.2022

        Bartın SYDV 22.02.2022

        Manisa Alaşehir Astiaş Sos. Tess. İşl. Tic. A.Ş. 27.02.2022

        Düzce Akçakoca SYDV Pers. Alımı 23.02.2022

        Denizli Peraş Tic. A.Ş. 22.02.2022

        Kırşehir Boztepe SYDV Pers. Alımı 23.02.2022

        Muğla Büyükşehir Beld. Emek Pers. Ltd. Şti. 25.02.2022

        Kırıkkale Çerikli Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.02.2022

        Trabzon Düzköy SYDV Pers. Alımı 22.02.2022

        İstanbul Estur Eyüpsultan Beld. Org. Tic. A.Ş. 22.02.2022

        İstanbul Pers. Yönt. A.Ş. 24.02.2022

        Sinop Erfelek SYDV Pers. Alımı 24.02.2022

        Antalya Kaş SYDV Pers. Alımı 25.02.2022

        Bartın Ulus SYDV Pers. Alımı 22.02.2022

        Erzurum Oltu SYDV Personel Alımı 04.03.2022

        İstanbul Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hiz. A.Ş. 25.02.2022

        Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 21.02.2022

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 25.02.2022

        Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 23.02.2022

        İstanbul Pers. Yönt. A.Ş. 23.02.2022

        Sivas Zara SYDV Pers. Alımı 25.02.2022

        Denizli Merkezefendi Temz. Ulş. Tic. A.Ş. 25.02.2022

        Ankara Nallıhan SYDV Pers. Alımı 22.02.2022

        Aydın Nazilli SYDV Pers. Alımı 22.02.2022

        Antalya Alanya Beld. Pers. Ltd. Şti. 21.02.2022

        Giresun Merkez SYDV Personel Alımı 22.02.2022

        Tokat Başçiftlik SYDV Pers. Alımı 23.02.2022

        İstanbul Ulş. San. Tic. A.Ş. 28.02.2022

        Tokat Horoz Tepesi İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 21.02.2022

        Kırklareli İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 25.02.2022

        Malatya Yeşilyurt SYDV Pers. Alımı 22.02.2022

        Bursa Mudanya Beld. Pers. A.Ş. 25.02.2022

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 25.02.2022 (1)

        Karabük SYDV Pers. Alımı 23.02.2022

        İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. 25.02.2022

        Kayseri Kaymek A.Ş. 23.02.2022

        Mersin Alata Bahçe Kült. Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 23.02.2022

        İstanbul Pers. Yönt. A.Ş. 23.02.2022 (1)

        Muğla Ortaca SYDV Pers. Alımı 22.02.2022

        Ordu Akbel Turz. Taah. İnş. Tic. A.Ş. 21.02.2022

        İstanbul Bakırköy Pers. Hiz. Ltd. Şti. 23.02.2022

        Burdur Merkez SYDV Pers. Alımı 24.02.2022

        Kahramanmaraş Ekinözü SYDV Pers. Alımı 28.02.2022

        Nevşehir Gülşehir SYDV Pers. Alımı 24.02.2022

        Amasya Merzifon SYDV Pers. Alımı 24.02.2022

        Çankırı Atkaracalar SYDV Pers Alımı 25.02.2022

        Antalya Kemer Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.02.2022

        İzmir Foça SYDV Pers. Alımı 24.02.2022

        Muğla Datça Beld. Pers. Ltd. Şti. 25.02.2022

        Ağrı Eleşkirt SYDV Pers. Alımı 22.02.2022

        Zonguldak Gökçebey SYDV Pers. Alımı 25.02.2022

        Zonguldak Çaybel İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 24.02.2022

        Erzincan Odak İliç Temz. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. 26.02.2022

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 25.02.2022

        Kastamonu Azdavay SYDV Pers. Alımı 23.02.2022

        Çanakkale Kentsel Hiz. Tic. San. A.Ş. 28.02.2022

        Aydın Büyükşehir Beld. Pers. A.Ş. 23.02.2022

            İŞKUR BELEDİYE İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

            Belediyelerin personel alımı ilanlarına müracaatta bulunacak adayların alttaki şartları taşıması gerekmektedir:

            a) Türk vatandaşı olmak,

            b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

            c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirti edilen süreler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

            d) Erkek adaylar amacıyla askerlik hali itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            e) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bedensel engeli bulunmamak,

            f) İlan edilen kadro amacıyla aranan başka müracaat şartlarını taşımak

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
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            Haberler Memurlar 6.000 TL maaşla 22 Şubat en az lise mezunu zabıta, hizmetli, uzman yardımcısı alımı ve belediye memuru başvuru şartları nedir?
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