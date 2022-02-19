Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımının ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda özellikle Adalet Bakanlığı personel alımı hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. Bu ay açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacağını belirtmişti. Peki, Adalet Bakanlığı 2022 personel alımı ne zaman? 12 bin 933 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Personel Genel Müdürlüğü: 6.683
Ceza ve Tevkifevleri Müdürlüğü: 5.563
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı: 500
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı: 187