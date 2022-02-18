Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri için hukuk fakültesi mezunlarından hukuk sınıfı muvazzaf subay adayı temini duyurusu yapıldı. Duyurunun ardından başvuruya dair detaylar merakla araştırılıyor. Peki, MSB muvazzaf subay alımı ne zaman yapılacak? Hukuk Sınıfı muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
HUKUK SINIFI SUBAYLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ
a. Hukuk sınıfı subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, hukuk fakültelerini bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen subaylardır.
b. Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli
Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.
c. Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekât ve uluslararası hukuk olmak üzere; nezdinde bulundukları kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde
yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.
ç. Hukuk sınıfı subaylar Milli Savunma Bakanlığınca meslek öncesi eğitime tabi tutulur. Eğitimde başarı gösterenlerin ilgili Kanun/Yönetmelik esaslarınca işlemleri yapılarak hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenler istifa etmiş sayılır ve aldıkları aylıklar
dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil edilir.
d. Hukuk sınıfı subaylığa dış kaynaktan temin edilenler meslek öncesi eğitime ilave olarak, subay naspedilmeden önce ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca askeri eğitime tabi tutulurlar.
e. Özlük ve Mali Haklar:
Hukuk sınıfı subaylar 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.
2. BAŞVURU
Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; TSK'daki kıta ve askeri kurumlarda hukuk hizmetlerinin yürütülmesindeki personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla, TSK'da hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere yapılacak personel temin faaliyeti kapsamında, başvuru şartları, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile hukuk sınıfı subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. TSK'da, aşağıda belirtilen kontenjanlar dahilinde hukuk sınıfı subay olarak yer almaya istekli iseniz, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili mevzuatında ve bu kılavuzda açıklanan başvuru şartlarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların, sonraki aşamalarda da olsa işlemleri durdurulacak, adaylıkları sonlandırılacak ve yatırmış bulundukları yazılı sınav ücreti kendilerine iade edilmeyecektir. Bu nedenle kılavuzda belirtilen şartları taşımıyorsanız başvuruda bulunmamanız önem arz etmektedir.
a. Hukuk Sınıfı Subaylığa Kimler Başvurabilir?
Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye'deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve
yönerge esasları kapsamında dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacaktır.
(1) Hukuk Sınıfı Subay temini kapsamında; 2.a. maddesindeki öğrenim şartını ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan erkeklerden;
(a) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(b) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay/astsubay, erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında "yedek subay/yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar),
(2) Hukuk Sınıfı Subay temini kapsamında 2.a.maddesindeki öğrenim şartını sağlayan ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan kadınlar başvurabilecektir.
b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
(1) Genel Başvuru Şartları:
(a) Türk vatandaşı olmak,
(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(c) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası
almamış olmak.
(ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,
(d) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç
uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,
(e) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
(f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(g) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,
(ğ) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'ndaki şartları taşımak,
(h) Başvuran adaylar için Tablo-1'de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak,
(ı) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.