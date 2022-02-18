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    • Memurlar
    • 18.02.2022 14:29
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    • 18.02.2022 14:29
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    KPSS'li, KPSS şartsız 4.500 ve 5.000 TL maaşla belediye personel memur alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve ilanlar

    4.500 ve 5.000 TL maaşla KPSS'li ve KPSS koşulsuz belediye personeli ve memuru alımı amacıyla detaylar İŞKUR'da açıklandı. 50-60 KPSS puan koşulu ve KPSS şartsız olarak en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet koşulsuz belediye personeli ve memuru alımında başvurular devam ediyor. Belediyelerde memur olmanın 2 değişik yolu bulunmaktadır. Bunlar sözleşmeli ve kadrolu şekilde vazife alan memurluklardır. Belediyelerde memur olmak amacıyla ilk olarak belediyeler doğrultusundan verdiği iş ilanları takip edilmelidir.

    takvim.com.tr
    KPSS’li, KPSS şartsız 4.500 ve 5.000 TL maaşla belediye personel memur alımı...

    4.500 ve 5.000 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR'da açıklandı. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

    KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 18.02.2022

    Giresun Aydındere Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 25.02.2022

    Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 01.03.2022

    İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınav İlanı 25.02.2022

    TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 25.02.2022

    Bartın Kurucaşile Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 24.03.2022

    Çanakkale Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.04.2022

    İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.04.2022

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022

    KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022

    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Engelli Uzman Yardımcısı İlanı 25.02.2022

    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı İlanı 18.02.2022

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 25.02.2022

    Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.02.2022

    Zonguldak Karapınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 18.02.2022

    Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hizm.San.ve Tic. A.Ş. 21.02.2022

        Ankara Çankaya Belediyesi Personel A.Ş. 18.02.2022

        Muğla Kavaklıdere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 18.02.2022

        Bolu Gökçesu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2022

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 21.02.2022

        Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 18.02.2022

        Yalova Teşvikiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.02.2022

        İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 19.02.2022

        Eskişehir İnönü Belediyesi Personel Ltd. Şti 21.02.2022

        Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.02.2022

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 18.02.2022

        Ankara Nallıhan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.02.2022

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 21.02.2022

        Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 25.02.2022

        KURUM DIŞI BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        BELEDİYE İLANLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        Belediyelerde çalışmak isteyenlerden ilanlara başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

        g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır

        BELEDİYEDE NASIL MEMUR OLUNUR?

        Belediyelerde memur olmanın 2 değişik yolu bulunmaktadır. Bunlar sözleşmeli ve kadrolu şekilde vazife alan memurluklardır. Belediyelerde memur olmak amacıyla ilk olarak belediyeler doğrultusundan verdiği iş ilanları takip edilmelidir. İlanları size makul olması halinde iş müracaatınızı belediyelerin internet sitelerinden yapabileceğiniz gibi CV'nizi hazırlayarak ya da belediyeler doğrultusundan verdiği iş formunu doldurarak bizzat müracaatınızı da gerçekleştirebilirsiniz.

        Yapılan müracaatlar belediyenin insan kaynakları doğrultusundan değerlendirilerek, olumlu ya da olumsuz netice tarafınıza bildirilir. Onaylanan müracaatlarda, müracaat sırasında istenilen evraklarla işe giriş işlemleriniz yapılarak sizi mülakata çağırırlar. Mülakatınız onaylandığında belediyelerde çalışmaya hak kazanmış olursunuz.
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        Haberler Memurlar KPSS'li, KPSS şartsız 4.500 ve 5.000 TL maaşla belediye personel memur alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve ilanlar
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