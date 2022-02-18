4.500 ve 5.000 TL maaşla KPSS'li, KPSS şartsız belediye personel memur alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve ilanlar

4.500 ve 5.000 TL maaşla KPSS'li ve KPSS koşulsuz belediye personeli ve memuru alımı amacıyla detaylar İŞKUR'da açıklandı. 50-60 KPSS puan koşulu ve KPSS şartsız olarak en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet koşulsuz belediye personeli ve memuru alımında başvurular devam ediyor. Belediyelerde memur olmanın 2 değişik yolu bulunmaktadır. Bunlar sözleşmeli ve kadrolu şekilde vazife alan memurluklardır. Belediyelerde memur olmak amacıyla ilk olarak belediyeler doğrultusundan verdiği iş ilanları takip edilmelidir.
KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 18.02.2022
Giresun Aydındere Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 25.02.2022
Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 01.03.2022
İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınav İlanı 25.02.2022
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 25.02.2022
Bartın Kurucaşile Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 24.03.2022
Çanakkale Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.04.2022
İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.04.2022
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022
KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Engelli Uzman Yardımcısı İlanı 25.02.2022
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı İlanı 18.02.2022
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 25.02.2022
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.02.2022
Zonguldak Karapınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 18.02.2022
Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hizm.San.ve Tic. A.Ş. 21.02.2022