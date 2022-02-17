İŞKUR TYP 2022 kura sonuçları! İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

İŞKUR TYP ilanlarıyla dönem dönem işçi alımları yapılmaktadır. TYP kapsamında ilanlara başvuran adaylar kura sonuçları hakkında araştırmalarını yapıyor ve kurumun internet sitesini ziyaret ederek il il kura sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara devam ediyor. Peki, İŞKUR TYP 2022 kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar...
BAŞVURU ŞARTLARI
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)