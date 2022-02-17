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    • Memurlar
    • 17.02.2022 12:43
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    • 17.02.2022 13:34
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    EKPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır? 17 Şubat 2022 EKPSS engelli memur atama yerleştirme ÖSYM AİS sonuç ekranı 2022!

    EKPSS tercih sonuçları için geri sayım sona eriyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında EKPSS tercih sonuçları duyurulacak. 8 Şubat'ta açıklanması beklenen engelli memur atama sonuçları 17 Şubat'a ertelenmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programına katıldı. Adaylar EKPSS sonuçlarını ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Peki, 2022 EKPSS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    EKPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?

    EKPSS tercih sonuçları hakkında yapılan araştırmalar artışa geçti. Sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanan adaylar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

    EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçlarını açıkladı.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:

    "5-14 Ocak tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2022 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

    EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

        EKPSS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Kura yöntemi ile yapılacak 2022 EKPSS atamaları 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.00'de Engelli Memurlar Ataması programına katılacak. Kura çekiminin ardından sonuçların gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

        2022 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

        EKPSS 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs'ta açıklanacak.

        KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

        İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

        6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

        6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        6.3 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

            6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

            6.5 2018 veya 2020-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1'den tercih yapamazlar.
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            Haberler Memurlar EKPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır? 17 Şubat 2022 EKPSS engelli memur atama yerleştirme ÖSYM AİS sonuç ekranı 2022!
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