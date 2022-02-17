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    • Memurlar
    • 18.02.2022 00:03
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    • 18.02.2022 00:03
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    2022 PTT personel alım duyuruları: PTT başvuruları başladı mı, kaç kişi alınacak? Büro görevlisi, postacı, gişe memuru başvuru şartları...

    Son 3 yıldır personel alımı yapmayan PTT'nin 2022 yılında 15 bin alım yapması bekleniyor. PTT'de büro görevlisi, postacı, gişe memuru gibi unvanlarda çalışmak isteyenler merakla alımlar için başvuruların başlamasını bekliyor. Peki PTT'de açık kadrolar hangileri? PTT 2022 personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları, alım yapılması beklenen boş kadrolar ve diğer tüm detaylar...

    2022 PTT personel alım duyuruları

    PTT personel alım duyuruları yakından takip ediliyor. 2022 yılında yoğun olarak araştırılan PTT alımları ile ilgili son dakika güncel haberler içerimizde yer alıyor. Bilindiği üzere son yıllarda PTT'ye herhangi bir alım yapılmadı. Son 3 yıldır alım yapılmaması gözleri 2022 yılına çevirdi. Bu yıl bir çok boş kadronun olacağı, dolayısıyla da binlerce alım yapılacağı düşünülüyor. Peki 2022 PTT alımları için başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? PTT'ye kaç kişi alınacak, başvuru şartları neler?

    2022 PTT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ KİŞİ ALINACAK?

    PTT personel alımları henüz başlamadı. Başvuruları başlayacağı tarihe ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer alacaktır. Bu yıl toplamda 15 bin personel alım ilanı yayınlanması bekleniyor. Yakın bir zaman içerisinde başvurular içinde tarih verileceği ön görülüyor. Sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip etmeye devam ediniz.

    AÇIK KADROLARIN ŞÖYLE OLMASI BEKLENİYOR

    • Büro Görevlisi,
    • Postacı alımları
    • Avukat,
    • Mimar,
    • Mühendis,
    • Tekniker,
    • Gişe

    2022 PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türk vatandaşı olmak,

    Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

    Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak,

    18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,

    Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

    Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

        Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak,

        Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak,

        Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

        2018 YILINDA YAPILAN ALIMLAR HANGİ POZİSYONLARDA GERÇEKLEŞMİŞTİ?

        2018/1 personel alımında pozisyonlar ve aranan şartları şu şekilde olmuştu;

        a)Avukat ;

        1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

        2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

        3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        b)Mimar ;

        1)Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        c)Mühendis ;

        1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        d)PTT Uzman Yardımcısı ;

        1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        e)PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) ;

        1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        f)PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) ;

        1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        g)PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) ;

        1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

        2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

        h)Tekniker ;

        1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

        ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) ;

        1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

        2)SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)

            i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) ;

            1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

            j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) ;

            1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

            k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) ;

            1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

            l) Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de Çalışan Firma Elemanı) ;

            1)30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.

            2)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

            m) Gişe ve Büro Görevlisi ;

            1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

            n) Postacı ;

            1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

            2)En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)

            3)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.

            4)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

            o) Postacı (PTT'de Çalışan Firma Elemanı) ;

            1)30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.

            2)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

            3)En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir)

            4)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.

            5)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
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            Haberler Memurlar 2022 PTT personel alım duyuruları: PTT başvuruları başladı mı, kaç kişi alınacak? Büro görevlisi, postacı, gişe memuru başvuru şartları...
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