2022 PTT personel alım duyuruları: PTT başvuruları başladı mı, kaç kişi alınacak? Büro görevlisi, postacı, gişe memuru başvuru şartları...

PTT personel alım duyuruları yakından takip ediliyor. 2022 yılında yoğun olarak araştırılan PTT alımları ile ilgili son dakika güncel haberler içerimizde yer alıyor. Bilindiği üzere son yıllarda PTT'ye herhangi bir alım yapılmadı. Son 3 yıldır alım yapılmaması gözleri 2022 yılına çevirdi. Bu yıl bir çok boş kadronun olacağı, dolayısıyla da binlerce alım yapılacağı düşünülüyor. Peki 2022 PTT alımları için başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? PTT'ye kaç kişi alınacak, başvuru şartları neler?
2022 PTT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ KİŞİ ALINACAK?
PTT personel alımları henüz başlamadı. Başvuruları başlayacağı tarihe ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer alacaktır. Bu yıl toplamda 15 bin personel alım ilanı yayınlanması bekleniyor. Yakın bir zaman içerisinde başvurular içinde tarih verileceği ön görülüyor. Sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip etmeye devam ediniz.
AÇIK KADROLARIN ŞÖYLE OLMASI BEKLENİYOR
• Büro Görevlisi,
• Postacı alımları
• Avukat,
• Mimar,
• Mühendis,
• Tekniker,
• Gişe
2022 PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türk vatandaşı olmak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak,
18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,
Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,