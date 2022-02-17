17 Şubat engelli memur ataması kura çekimi CANLI izle! 2.927 engelli memur alımı isim listesi 2022! Engelli ataması kura töreni hangi kanalda?

Kamuda memur olarak istihdam edilecek engelli bireylerin atamaları geçtiğimiz hafta 8 Şubat'ta yapılacaktı ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı ve atamaların erteleneceğini duyurdu. Bakanlık, "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Engelli bireyler şimdi sonuçlar için meraklı bekleyişe girdi. Peki, 17 Şubat engelli memur ataması kura çekimi hangi kanalda? 2.927 engelli memur alımı isim listesi 2022 açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır? Engelli ataması kura töreni saat kaçta? İşte merak edilenler!
17 ŞUBAT ENGELLİ MEMUR ATAMASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuya engelli memur atamasına yönelik 2 bin 927 engelli memur alınacağını belirtirken, atamanın yapılacağı tarihi de duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.
"8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
CUMHURBAŞKANLIĞI 17 ŞUBAT 2022 PROGRAMI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Memurlar Ataması programına katılacak, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık yapacak.
(Ankara/12.00/14.00)
2. 927 ENGELLİ MEMUR ATASMASI HANGİ KANALDA?
Henüz kanal bilgisi paylaşılmadı. Atama sırasında canlı yayın ekranı eklenecektir.