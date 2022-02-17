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    • Memurlar
    • 17.02.2022 07:11
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    • 17.02.2022 07:37
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    17 Şubat engelli memur ataması kura çekimi CANLI izle! 2.927 engelli memur alımı isim listesi 2022! Engelli ataması kura töreni hangi kanalda?

    Kamuda memur olarak istihdam edecek engelli bireylerin atamaları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan engelli memur atamaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ileri bir tarihe ertelenmişti. Bakanlık yaptığı duyuruda, "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer vermişti. Şimdi gözler sonuçlara odaklandı. Peki, 17 Şubat engelli memur ataması kura çekimi hangi kanalda? 2.927 engelli memur alımı isim listesi 2022 açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır? Engelli ataması kura töreni saat kaçta? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    17 Şubat engelli memur ataması kura çekimi CANLI izle! 2.927 engelli memur alımı isim listesi 2022!

    Kamuda memur olarak istihdam edilecek engelli bireylerin atamaları geçtiğimiz hafta 8 Şubat'ta yapılacaktı ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı ve atamaların erteleneceğini duyurdu. Bakanlık, "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Engelli bireyler şimdi sonuçlar için meraklı bekleyişe girdi. Peki, 17 Şubat engelli memur ataması kura çekimi hangi kanalda? 2.927 engelli memur alımı isim listesi 2022 açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır? Engelli ataması kura töreni saat kaçta? İşte merak edilenler!

    17 ŞUBAT ENGELLİ MEMUR ATAMASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuya engelli memur atamasına yönelik 2 bin 927 engelli memur alınacağını belirtirken, atamanın yapılacağı tarihi de duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.

    "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.
    Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

    CUMHURBAŞKANLIĞI 17 ŞUBAT 2022 PROGRAMI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Memurlar Ataması programına katılacak, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık yapacak.

    (Ankara/12.00/14.00)

    2. 927 ENGELLİ MEMUR ATASMASI HANGİ KANALDA?

    Henüz kanal bilgisi paylaşılmadı. Atama sırasında canlı yayın ekranı eklenecektir.

        EKPSS ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

        Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir.

        Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

        ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

        EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        EKPSS başvuru ücreti 170 TL olacak. Adaylar 45 TL'lik kısmı ÖSYM'ye yatıracak. Kalan miktar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ÖSYM hesaplarına aktarılacak. Para yatırma işlemi 27 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Para yatırma işlemleri bankamatikler ve ÖSYM'nin online para ödeme ekranı aracılığıyla yapılabilecek.

        EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        "2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS), 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

        Sınava başvurular, 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

        Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

            SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

            EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

            Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.
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            Haberler Memurlar 17 Şubat engelli memur ataması kura çekimi CANLI izle! 2.927 engelli memur alımı isim listesi 2022! Engelli ataması kura töreni hangi kanalda?
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