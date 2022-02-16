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    • Memurlar
    • 16.02.2022 10:34
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    • 16.02.2022 10:34
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    İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alacak

    İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşta görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvuru için bilgiler
    Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;
    - Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)
    - Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan ,
    - Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından:Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlara başvurularda en az 85 dil puanı. Diğer program başvurularında 50 puan,
    - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-Devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri,
    - Onaylı lisans Transkripti,
    - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
    - 1 Adet vesikalık fotoğraf,
    - Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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