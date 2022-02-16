İŞKUR başvuru sayfasını aktif etti! Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 72.008 işçi alımı yapılacak! Binlerce kişiye iş kapısı aralandı



Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle) 3

Diğer Büro Memurları 1

Diğer Büro Nezaretçileri 1

Diğer Camcılar 3

Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler 12

Diğer Çatı İşçileri 1

Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri 2

Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 17

Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları 1

Diğer Elektrik Montörleri 19

Diğer Elektrik Mühendisleri 4

Diğer Elektrik Teknisyenleri 19

Diğer Elektrik Tesisatçıları 11

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 9

Diğer Elektronik Montörleri 3

Diğer Elektronik Mühendisleri 1

Diğer Elektronik Teknisyenleri 3

Diğer Endüstri Mühendisleri 3

Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler 10

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 15

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 4

Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) 5

Diğer Güverte Mürettabatı, Mavna Tayfaları Ve Kayıkçılar 2

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 3

Diğer Hemşireler 6

Diğer Hizmet Müdürleri 2

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 245

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 417

Diğer İnşaat Boyacıları 51

Diğer İnşaat Teknisyenleri 4

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 22

Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri 2

Diğer Kağıt İmalat İşçileri 7

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri 5

Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 1

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 2

Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 30

Diğer Kırma, öğütme, karıştırma Ve Silindiraj/ Kalandır İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemleri) 5

Diğer Kimya Mühendisleri 1

Diğer Kimya Teknisyenleri 3

Diğer Kimyagerler 3

Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları 1

Diğer Koşulu Araç Sürücüleri 2

Diğer Maden Mühendisleri 2

Diğer Makine Teknisyenleri 10

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar 2

Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 3

Diğer Metal İşlemcileri 2

Diğer Metal Levha İşçileri 1

Diğer Metalurji Teknisyenleri 1

Diğer Mobilya İşçileri 48

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 124

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 7

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri 6

Diğer Muhasebeciler 2

Diğer Mühendisler 16

Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri 1

Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 1

Diğer Orman İşçileri 1

Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri 1

Diğer Öğretmenler 25

Diğer Özel Sektör Genel Müdürler 1

Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları 5

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 24

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 12

Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri 1

Diğer Sağlık Personeli 21

Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni) 1

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 17

Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru) 21

Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) 1

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 59

Diğer Sınıf Öğretmenleri 3

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri 1

Diğer Taşımacılar 1

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 10

Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 5

Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar 1

Diğer Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün İmal İşçileri 7

Diğer Uzman Tıp Doktorları 1

Diğer Veterinerler 1

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel 4

Dijital Baskı Operatörü 8

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 2

Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 3

Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi 5

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 66

Dil ve Konuşma Terapisti 6

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 7

Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) 1

Direksiyon Eğitmeni 7

Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 29

Diş Hekimi Sekreteri 12

Diş Protez Teknisyeni 2

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 12

Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı 7

Dizel Otomotiv Mekanikeri 2

Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi 1

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı 1

Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni 3

Doğal Gaz Tesisatçısı 8

Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri 2

Dokuma Konfeksiyon Makineci 562

Dokuma Kumaş Desinatörü 2

Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı 1

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 166

Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı 6

Dokuma Operatörü/Teknisyeni 16

Dokuma Sorumlusu 2

Dokusuz Yüzey Operatörü 2

Doküman Kontrol Sorumlusu 1

Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek 1

Döküm Modelcisi 2

Döküm Ocakçısı 6

Dökümcü 42

Dökümcü (Kuyumculuk) 10

Dökümcü (Metal) 70

Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü 2

Döner Ustası 17

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 9

Döşemeci (Gemi) 3

Döviz Alım Satım Elemanı 2

Dövmeci 1

Duşakabin Montajcısı 1

Duvarcı 1

Düğme İmal İşçisi 4

Düz Dikiş Makineci 318

Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı 1

Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı 2

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