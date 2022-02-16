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    • Memurlar
    • 16.02.2022 14:44
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    • 16.02.2022 14:44
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    İŞKUR başvuru sayfasını aktif etti! Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 72.008 işçi alımı yapılacak! Binlerce kişiye iş kapısı aralandı

    İŞKUR 81 ilde binlerce vatandaşa iş kapısı aralanıyor. İŞKUR müracaat sayfasını bu bağlamda aktif etti. Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 72.008 işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 72.008 vatandaşın istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı. İş arayanlar bu kapsamda hangi sektörlerde personel açığı olduğunu öğrenerek ona göre hareket edecek.

    takvim.com.tr
    Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 72.008 işçi alımı yapılacak!

    2021 senesinde aşağı yukarı 1.3 milyon vatandaşı işe yerleştiren İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden duyurdu. 16 Şubat tarihi içinde incelediğimiz ilanlara göre en çok alımın uygulanacağı sektörler ambar/depo görevlisi, gövde işçisi, davet merkezi müşteri temsilcisi, ofis memuru, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, makineci, ön muhasebeci, satış danışmanı, temizlik görevlisi bulunduğu görülüyor. İŞKUR'un internet sitesinde bilgilerinizi doldurarak bütün sektörlerde yer alan ilanlara basitçe müracaat yapabilirsiniz. En çok alım yapılacak sektörler ve personel alım adedi kapsamlı bir şekilde haberimizde yer alıyor.

    İŞKUR TARAFINDAN BU SEKTÖRLERE VASIFLI VASIFSIZ 72.008 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!


    Acil Servis Hemşiresi 3
    Acil Tıp Teknisyeni 23
    Açık Hava Depo Görevlisi 9
    Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 31
    Ağ Teknolojileri Elemanı 1
    Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
    Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 28
    Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 5
    Ağaç İşleri Teknikeri 5
    Ağaç Palet İmalatçısı 17
    Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 6
    Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 7
    Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
    Ahşap Ambalaj İşçisi 8
    Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 30
    Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 5
    Ahşap Doğrama İmalatçısı 24
    Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 1
    Ahşap Ev İmalat İşçisi 2
    Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 5
    Ahşap İskeletçi 20
    Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 12
    Ahşap Kalıpçı 7
    Ahşap Kapı İmalatçısı 1
    Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 15
    Ahşap Mobilya İmalat Ustası 149
    Ahşap Mobilya İmalatçısı 137
    Ahşap Montaj Elemanı 32
    Ahşap Tornacısı 1
    Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 1
    Aile ve Tüketici Bilimleri /Ev Ekonomisti 1
    Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 1
    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 229
    Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 16
    Akrilik Tezgah Ustası 5
    Aksesuar Şefi (Tekstil) 5
    Aktar (Baharatçı) 5
    Alabalık Yetiştiricisi 2
    Alakart Aşçısı 8
    Alçı İmalat İşçisi 10
    Alçı Model Kalıpçı 5
    Alçı Sıva Uygulayıcısı 60
    Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 1
    Almanca Öğretmeni 7
    Alüminyum Doğramacı 41
    Alüminyum İmalat İşçisi 79
    Alüminyum Kaynakçısı 46
    Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 7
    Ambalajcı (El İle) 109
    Ambalajlama işçisi (Elle) 28
    Ambar/Depo Görevlisi 499
    Ambulans Sürücüsü 2
    Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri 2
    Ameliyathane Teknisyeni 1
    Anestezi Sağlık Teknikeri 4
    Anestezi Teknisyeni 1
    Animatör-Eğlence Hizmetleri 1
    Anjiografi Teknisyeni 2
    Anketör 11
    Antrenör 2
    Apartman İdarecisi 1
    Ara Ütücü 23
    Araç Filo Sorumlusu 2
    Araç Kabul Görevlisi 3
    Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 9
    Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü 2
    Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 3
    Araç Yükleme Operatörü 1
    Araştırmacı 2
    Arazöz Şoförü 1
    ARGE Elemanı 16
    ARGE Şefi 2
    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 224
    Arıcılık Teknikeri 1
    Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 4
    Ark Kaynakçısı 6
    Arşiv Destek Elemanı 1
    Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 36
    Asansör Bakım ve Onarım Ustası 20
    Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 20
    Asansör Montaj İşçisi 5
    Asfalt Plenti Operatörü 1
    Asistan/Stajyer Muhabir 5
    Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 3
    Aşçı 503
    Aşçı (Özel Hizmet) 2
    Aşçı Yamağı (Çırağı) 9
    Aşçı Yardımcısı 351
    Aşçı (Yöresel Mutfak) 2
    Aşçıbaşı 14
    Aşçıbaşı Yardımcısı 6
    Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi 6
    Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı 2
    Atık Toplayıcısı 21
    Atıksu Arıtma Operatörü 5
    Atış Nezaretçisi 3
    Av Tüfeği Montaj İşçisi 2
    Avize İmalatçısı 5
    Avukat 6
    Ayakçı (Tekstil) 170
    Ayakkabı İmalatçısı 128
    Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 1


    Baca Montaj Personeli 5
    Baca Temizleyicisi 4
    Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 33
    Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 1
    Bahçıvan 79
    Bakım Onarım Mühendisi 4
    Bakkal 1
    Balık Temizleme İşçisi 48
    Balıkçı Gemisi Kaptanı 1
    Balyalama Pres Operatörü 7
    Bambu Mobilya İmal İşçisi 3
    Bankacılık Meslek Elemanı 3
    Bankacılık ve Finans Uzmanı 6
    Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 22
    Bant elemanı 3
    Bant Şefi (Tekstil) 23
    Bar Servis Elemanı 6
    Barkodcu 1
    Barmen-Barmaid 67
    Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) 1
    Baskı Operatörü - Tekstil 35
    Baskı Varyantçısı 4
    Baskıcı (Suni Deri) 1
    Bayan Kuaförü 33
    Bayi Temsilcisi (Gıda) 1
    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 10
    Beden İşçisi (Genel) 13380
    Beden İşçisi (İnşaat) 62
    Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 101
    Beden İşçisi (Temizlik) 297
    Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 7
    Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 15
    Beton Laboratuvar Test Elemanı 5
    Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 1
    Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi 1
    Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 9
    Beton Santral Operatörü 4
    Beton Transmikser Operatörü 23
    Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 12
    Betonarmeci 13
    Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 14
    Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 3
    Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı 1
    Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 4
    Bilgi İşlem Destek Elemanı 35
    Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 7
    Bilgi Teknoloji Danışmanı 2
    Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü 1
    Bilgi Ve Belge Yöneticisi 2
    Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı 2
    Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 8
    Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı 2
    Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 6
    Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 5
    Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 9
    Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 1
    Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 11
    Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) 34
    Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 6
    Bilgisayar Eğiticisi 1
    Bilgisayar Grafik Operatörü 4
    Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 20
    Bilgisayar Kullanıcısı 5
    Bilgisayar Mühendisi 150
    Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri 2
    Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 14
    Bilgisayar Oyunları Programcısı 8
    Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 3
    Bilgisayar Program Teknisyeni 3
    Bilgisayar Programcılığı Teknikeri 1
    Bilgisayar Programcısı 123
    Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 21
    Bilgisayar Teknisyeni 10
    Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 5
    Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 1
    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 162
    Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 2
    Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 59
    Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 4
    Bilişim Personeli 7


        Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 2
        Bilişim Uzmanı 3
        Bina Bakımcısı 2
        Bina Dış Yüzey Temizleyicisi 4
        Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 8
        Birim Sorumlusu 2
        Bisküvi İmalat İşçisi 208
        Biyolog 19
        Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 10
        Biyomedikal Cihaz Teknikeri 6
        Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 1
        Biyomedikal Mühendisi 4
        Biyomühendis 1
        Biyosidal Mesul Müdürü 2
        Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 4
        Bobin Aktarma İşçisi 12
        Bobin Makinesi Operatörü 2
        Bobin Paketleme İşçisi 9
        Bobin Sarıcı (Mensucat) 4
        Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) 2
        Bobin Sarma İşçisi - Elektrik 1
        Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 13
        Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 55
        Bobket (Bobcat) Makinesi Operatörü 5
        Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 11
        Boru Kaynakçısı 29
        Boru Kıvırma Makinesi İşçisi 8
        Borverk (Bohrwerk) Operatörü 12
        Boya Dolum ve Ambalajlama İşçisi 10
        Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 5
        Boya Kurutma Fırını İşçisi 4
        Boya Mutfağı Elemanı 8
        Boya Renk Ayar Elemanı 2
        Boya Teknikeri 3
        Boya Üretim Operatörü 4
        Boya Üretim Sorumlusu 1
        Boya Ve Kum Hazırlama İşçisi (Makine İle) -Maça Hazırlama 1
        Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 2
        Boyacı-Metal 147
        Boyahane Tesis Takip İşçisi 25
        Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 13
        Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) 2
        Bölge Müdürü-Özel Sektör 2
        Börek Ustası 4
        Branda Pvc Kaplama İşçisi 3
        Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 2
        BT İş Analizi Elemanı 1
        BT Satış Sorumlusu 1
        Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 54
        Bulaşıkçı (Stevard) 383
        Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) 1
        Buldozer (Dozer) Operatörü 52
        Bulgur İmal İşçisi 3
        Büfeci 2
        Büro İşçisi 112
        Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 1
        Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 3
        Büro Memuru (Dış Ticaret) 3
        Büro Memuru (Genel) 607
        Büro Memuru (İdari İşler) 25
        Büro Yönetimi Elemanı 4
        Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 126
        Bütçe Uzmanı 1
        Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi 6
        Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 13
        Cam Mamul İmalatçısı 3
        Cam Süs Eşyası Yapımcısı 5
        Cam Süsleyicisi (Elle) 1
        Cam Temizleyici 1
        Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı 2
        Camcı 31
        Cankurtaran 32
        Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 24
        Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 3
        Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 8
        Cıvata İmal İşçisi 10
        Cilacı 3
        Cilt Bakım Elemanı 4
        Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 27
        CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 128


        CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 14
        CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 5
        CNC Freze Tezgahı Operatörü 284
        CNC Kayar Otomat Operatörü 24
        CNC Lazerle Kesme Operatörü 78
        CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü 1
        CNC Plazma Kesim Operatörü 44
        CNC Programcısı 31
        CNC Punch Makinesi Operatörü 24
        CNC Router Operatörü 18
        CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi 8
        CNC Taşlama Operatörü 16
        CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 8
        CNC Torna Tezgahı Operatörü 421
        Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 8
        Çağrı Merkezi Elemanı 152
        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1199
        Çamaşırcı (Genel) 44
        Çamaşırhane Şefi 2
        Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu 10
        Çanta Dikim Elemanı 8
        Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci 16
        Çapakçı 11
        Çarşı ve Mahalle Bekçisi 20
        Çay Servis Elemanı (Askıcı) 5
        Çaycı 145
        Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 15
        Çelik Hasır İmal İşçisi 5
        Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) 4
        Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi 6
        Çelik Kapı Montaj İşçisi 12
        Çelik Kaynakçısı 128
        Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni 7
        Çelik Levha Bükücüsü 1
        Çelik Yapı Teknik Ressamı 1
        Çelik Yapılandırmacı 22
        Çelikhane İşçisi 3
        Çevirmen/Tercüman 28
        Çevre Görevlisi 1
        Çevre Mühendisi 45
        Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri 3
        Çiçek Düzenleyicisi 1
        Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi 2
        Çift İğne Makineci 4
        Çiftçi (Hayvancılık) 1
        Çiftlemeci (Çorap) 10
        Çiftlik İşçisi (Genel) 15
        Çikolata İmal İşçisi 11
        Çim Saha Görevlisi 1
        Çinicilik Teknisyeni / Çinicilik Ve Seramik Teknisyeni 1
        Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 4
        Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) 3
        Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri 2
        Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 32
        Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) 2
        Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 5
        Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı 15
        Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 2
        Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri) 4
        Çocuk Gelişimi Uzmanı 3
        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 38
        Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 16
        Çocuk Giyim Modelisti 2
        Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı 1
        Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1
        Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 10
        Çorap Burun Makinesi Operatörü 2
        Çorap Kontrolörü 2
        Çorap Örme Makinesi Operatörü 47
        Çöp Tasnif Ediciler 10
        Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) 4
        Çözgü Operatörü 21
        Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 12
        Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) 1
        Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 34
        Dalgıç (Balıkadam) 1
        Damperli Kasa İmal Ustası 7
        Danışma Görevlisi-Otel 1
        Danışma Memuru 82
        Danışman (Müşavir) 4
        Değirmen İşçisi (Hububat) 3
        Dekoratif Cam İmal İşçisi 2
        Demir Doğramacı 44
        Demir Doğramacı (Mobilya) 6
        Demir Dövme Presi Operatörü 7
        Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri 1
        Denetçi 10
        Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi 1
        Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni 3
        Deniz Operasyon Sorumlusu 2
        Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Güverte Teknikeri 1
        Depo Görevlisi (Gıda) 44
        Depo Görevlisi (Hammadde) 30
        Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 11
        Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 82
        Depo İşçisi (Elleçleme) 615
        Depo Sevkiyat Sorumlusu 233
        Depocu (Giyim Üretim) 50
        Deri Ayakçı 1
        Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 16
        Deri İşçisi 24
        Deri Kesimci 8
        Deri Konfeksiyon Makinecisi 1
        Deri-Finisajcı 1
        Dermatoloji Uzmanı 1
        Dermokozmetik Uzmanı 4
        Desinatör (Tekstil) 8
        Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 32
        Deterjan Üretim İşçisi 4
        Dış Lastik Tamircisi 4
        Dış Ticaret Meslek Elemanı 109
        Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 9
        Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 2
        Dış Ticaret Uzmanı 33
        Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri 1
        Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri 51
        Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) 1


        Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle) 3
        Diğer Büro Memurları 1
        Diğer Büro Nezaretçileri 1
        Diğer Camcılar 3
        Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler 12
        Diğer Çatı İşçileri 1
        Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri 2
        Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 17
        Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları 1
        Diğer Elektrik Montörleri 19
        Diğer Elektrik Mühendisleri 4
        Diğer Elektrik Teknisyenleri 19
        Diğer Elektrik Tesisatçıları 11
        Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 9
        Diğer Elektronik Montörleri 3
        Diğer Elektronik Mühendisleri 1
        Diğer Elektronik Teknisyenleri 3
        Diğer Endüstri Mühendisleri 3
        Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler 10
        Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 15
        Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 4
        Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç) 5
        Diğer Güverte Mürettabatı, Mavna Tayfaları Ve Kayıkçılar 2
        Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 3
        Diğer Hemşireler 6
        Diğer Hizmet Müdürleri 2
        Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 245
        Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 417
        Diğer İnşaat Boyacıları 51
        Diğer İnşaat Teknisyenleri 4
        Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 22
        Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri 2
        Diğer Kağıt İmalat İşçileri 7
        Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri 5
        Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 1
        Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 2
        Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 30
        Diğer Kırma, öğütme, karıştırma Ve Silindiraj/ Kalandır İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemleri) 5
        Diğer Kimya Mühendisleri 1
        Diğer Kimya Teknisyenleri 3
        Diğer Kimyagerler 3
        Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları 1
        Diğer Koşulu Araç Sürücüleri 2
        Diğer Maden Mühendisleri 2
        Diğer Makine Teknisyenleri 10
        Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar 2
        Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 3
        Diğer Metal İşlemcileri 2
        Diğer Metal Levha İşçileri 1
        Diğer Metalurji Teknisyenleri 1
        Diğer Mobilya İşçileri 48
        Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 124
        Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 7
        Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri 6
        Diğer Muhasebeciler 2
        Diğer Mühendisler 16
        Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri 1
        Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 1
        Diğer Orman İşçileri 1
        Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri 1
        Diğer Öğretmenler 25
        Diğer Özel Sektör Genel Müdürler 1
        Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları 5
        Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 24
        Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 12
        Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri 1
        Diğer Sağlık Personeli 21
        Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni) 1
        Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 17
        Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru) 21
        Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) 1
        Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 59
        Diğer Sınıf Öğretmenleri 3
        Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri 1
        Diğer Taşımacılar 1
        Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 10
        Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 5
        Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar 1
        Diğer Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün İmal İşçileri 7
        Diğer Uzman Tıp Doktorları 1
        Diğer Veterinerler 1
        Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel 4
        Dijital Baskı Operatörü 8
        Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 2
        Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 3
        Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi 5
        Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 66
        Dil ve Konuşma Terapisti 6
        Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 7
        Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt) 1
        Direksiyon Eğitmeni 7
        Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 29
        Diş Hekimi Sekreteri 12
        Diş Protez Teknisyeni 2
        Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 12
        Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı 7
        Dizel Otomotiv Mekanikeri 2
        Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi 1
        Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı 1
        Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni 3
        Doğal Gaz Tesisatçısı 8
        Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri 2
        Dokuma Konfeksiyon Makineci 562
        Dokuma Kumaş Desinatörü 2
        Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı 1
        Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 166
        Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı 6
        Dokuma Operatörü/Teknisyeni 16
        Dokuma Sorumlusu 2
        Dokusuz Yüzey Operatörü 2
        Doküman Kontrol Sorumlusu 1
        Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek 1
        Döküm Modelcisi 2
        Döküm Ocakçısı 6
        Dökümcü 42
        Dökümcü (Kuyumculuk) 10
        Dökümcü (Metal) 70
        Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü 2
        Döner Ustası 17
        Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 9
        Döşemeci (Gemi) 3
        Döviz Alım Satım Elemanı 2
        Dövmeci 1
        Duşakabin Montajcısı 1
        Duvarcı 1
        Düğme İmal İşçisi 4
        Düz Dikiş Makineci 318
        Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı 1
        Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı 2

        İŞKUR DİĞER AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

            İŞ ARAYAN İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?

            İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Buna göre İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • Öncelikli olarak "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.

            • Açılan web sitesinin üst menüsünde yer alan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

            • Açılan "esube.iskkur.gov.tr" adresinde sol tarafta bulunan "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

            • İŞKUR üyelik ekranında karşınıza çıkan "Üyelik Sözleşmesi" kısmını dikkatlice okuduktan sonra sözleşmeyi onaylıyorsanız en altta yer alan

            "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayarak, İŞKUR kayıt işlemine devam edebilirsiniz. (Eğer üyelik sözleşmesini onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayarak, kayıt işlemini sonlandırabilirsiniz.)

            Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra kayıt işlemlerine devam etmek için açılan sayfada;

            • T.C. kimlik numaranızı girin.

            • Ad, soyad bilgilerinizi girin.

            • Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi girin.

            Sayfanın altında yer alan resimdeki "sayıları", yanında yer alan "Güvenlik Kontrolü" kutucuğuna doğru ve eksiksiz şekilde yazın.

            Güvenlik Kontrolü kısmının altında bulunan uyarıyı okuduktan sonra hemen sol yanındaki kutucuğu işaretleyerek, en altta bulunan "İleri" tuşuna basın.

            • Açılan ekranda adres bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girin.

            • En alt kısımda kendinize bir şifre oluşturup, şifreyi tekrar girin.

            • Kendinize güvenlik amaçlı olarak bir güvenlik sorusu ve yanıtı oluşturun.

            • Son olarak "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.

            Bu işlemlerle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz.
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