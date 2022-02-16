Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 72.008 işçi alımı yapılacak! İŞKUR başvuru sayfasını aktif etti! Binlerce kişiye iş kapısı aralandı

İŞKUR 81 ilde binlerce vatandaşa iş kapısı aralanıyor. İŞKUR müracaat sayfasını bu bağlamda aktif etti. Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 72.008 işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 72.008 vatandaşın istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı. İş arayanlar bu kapsamda hangi sektörlerde personel açığı olduğunu öğrenerek ona göre hareket edecek.
İŞKUR TARAFINDAN BU SEKTÖRLERE VASIFLI VASIFSIZ 72.008 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!
Acil Servis Hemşiresi 3
Acil Tıp Teknisyeni 23
Açık Hava Depo Görevlisi 9
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 31
Ağ Teknolojileri Elemanı 1
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 28
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 5
Ağaç İşleri Teknikeri 5
Ağaç Palet İmalatçısı 17
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 6
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 7
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
Ahşap Ambalaj İşçisi 8
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 30
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 5
Ahşap Doğrama İmalatçısı 24
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 1
Ahşap Ev İmalat İşçisi 2
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 5
Ahşap İskeletçi 20
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 12
Ahşap Kalıpçı 7
Ahşap Kapı İmalatçısı 1
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 15
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 149
Ahşap Mobilya İmalatçısı 137
Ahşap Montaj Elemanı 32
Ahşap Tornacısı 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 1
Aile ve Tüketici Bilimleri /Ev Ekonomisti 1
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 1
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 229
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 16
Akrilik Tezgah Ustası 5
Aksesuar Şefi (Tekstil) 5
Aktar (Baharatçı) 5
Alabalık Yetiştiricisi 2
Alakart Aşçısı 8
Alçı İmalat İşçisi 10
Alçı Model Kalıpçı 5
Alçı Sıva Uygulayıcısı 60
Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 1
Almanca Öğretmeni 7
Alüminyum Doğramacı 41
Alüminyum İmalat İşçisi 79
Alüminyum Kaynakçısı 46
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 7
Ambalajcı (El İle) 109
Ambalajlama işçisi (Elle) 28
Ambar/Depo Görevlisi 499
Ambulans Sürücüsü 2
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri 2
Ameliyathane Teknisyeni 1
Anestezi Sağlık Teknikeri 4
Anestezi Teknisyeni 1
Animatör-Eğlence Hizmetleri 1
Anjiografi Teknisyeni 2
Anketör 11
Antrenör 2
Apartman İdarecisi 1
Ara Ütücü 23
Araç Filo Sorumlusu 2
Araç Kabul Görevlisi 3
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 9
Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü 2
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 3
Araç Yükleme Operatörü 1
Araştırmacı 2
Arazöz Şoförü 1
ARGE Elemanı 16
ARGE Şefi 2
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 224
Arıcılık Teknikeri 1
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 4
Ark Kaynakçısı 6
Arşiv Destek Elemanı 1
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 36
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 20
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 20
Asansör Montaj İşçisi 5
Asfalt Plenti Operatörü 1
Asistan/Stajyer Muhabir 5
Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 3
Aşçı 503
Aşçı (Özel Hizmet) 2
Aşçı Yamağı (Çırağı) 9
Aşçı Yardımcısı 351
Aşçı (Yöresel Mutfak) 2
Aşçıbaşı 14
Aşçıbaşı Yardımcısı 6
Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi 6
Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı 2
Atık Toplayıcısı 21
Atıksu Arıtma Operatörü 5
Atış Nezaretçisi 3
Av Tüfeği Montaj İşçisi 2
Avize İmalatçısı 5
Avukat 6
Ayakçı (Tekstil) 170
Ayakkabı İmalatçısı 128
Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 1
Baca Montaj Personeli 5
Baca Temizleyicisi 4
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 33
Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 1
Bahçıvan 79
Bakım Onarım Mühendisi 4
Bakkal 1
Balık Temizleme İşçisi 48
Balıkçı Gemisi Kaptanı 1
Balyalama Pres Operatörü 7
Bambu Mobilya İmal İşçisi 3
Bankacılık Meslek Elemanı 3
Bankacılık ve Finans Uzmanı 6
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 22
Bant elemanı 3
Bant Şefi (Tekstil) 23
Bar Servis Elemanı 6
Barkodcu 1
Barmen-Barmaid 67
Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) 1
Baskı Operatörü - Tekstil 35
Baskı Varyantçısı 4
Baskıcı (Suni Deri) 1
Bayan Kuaförü 33
Bayi Temsilcisi (Gıda) 1
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 10
Beden İşçisi (Genel) 13380
Beden İşçisi (İnşaat) 62
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 101
Beden İşçisi (Temizlik) 297
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 7
Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 15
Beton Laboratuvar Test Elemanı 5
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 1
Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi 1
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 9
Beton Santral Operatörü 4
Beton Transmikser Operatörü 23
Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 12
Betonarmeci 13
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 14
Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 3
Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı 1
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 4
Bilgi İşlem Destek Elemanı 35
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 7
Bilgi Teknoloji Danışmanı 2
Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü 1
Bilgi Ve Belge Yöneticisi 2
Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı 2
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 8
Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı 2
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 6
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 5
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 9
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 1
Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 11
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) 34
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 6
Bilgisayar Eğiticisi 1
Bilgisayar Grafik Operatörü 4
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 20
Bilgisayar Kullanıcısı 5
Bilgisayar Mühendisi 150
Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri 2
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 14
Bilgisayar Oyunları Programcısı 8
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 3
Bilgisayar Program Teknisyeni 3
Bilgisayar Programcılığı Teknikeri 1
Bilgisayar Programcısı 123
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 21
Bilgisayar Teknisyeni 10
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 5
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 1
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 162
Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 2
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 59
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 4
Bilişim Personeli 7