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    • Memurlar
    • 16.02.2022 22:50
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    • 16.02.2022 22:50
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    17 Şubat 2022 EKPSS yerleştirme sonuçları || EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklama

    Kamuya atanmayı bekleyen binlerce engelli vatandaş EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Gözler 17 Şubat 2022 tarihinde! Nefesler tutuldu, tercih sonuçları bekleniyor! Bilindiği üzere EKPSS tercihleri, 5-14 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM son dakika açıklamalar ve EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

    17 Şubat 2022 EKPSS tercih sonuçları

    EKPSS tercih sonuçları için araştırmalar hızlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, EKPSS tercih sonuçları için 17 Şubat'ı işaret etti. ÖSYM tarafından EKPSS sınavının tercihleri Ocak ayında alınmıştı. Sonuçlar Şubat ayının ilk haftası açıklanacaktı ancak ertelenmişti. Gözler bu kez Perşembe gününe çevrildi. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

    EKPSS 2022 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    17 Şubat 2022 EKPSS yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından son dakika açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. ÖSYM sonuçları gün içerisinde genellikle sabah saatlerinde açıklıyor. Sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    2022 EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

    EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

    Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

        2022 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

        EKPSS 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs'ta açıklanacak.

        EKPSS NEDİR?

        EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.
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        Haberler Memurlar 17 Şubat 2022 EKPSS yerleştirme sonuçları || EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklama
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