Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 akademik personel alımı yapacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşta görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvuru için bilgiler

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe

2) Özgeçmiş ve yayın listesi

3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf (Barkotlu e-Devlet Çıktısı)

4) EK-1 formunun doldurulmuş hali (www.thk.edu.tr)

5) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi), Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı)

6) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doktor Öğretim Üyeleri için 4 adet taşınabilir bellek

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