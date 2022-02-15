ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ocak ayı içerisinde başvuruları tamamlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için heyecan dolu geri sayım başladı ve ASDEP sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından başvurular 10 Ocak ve 20 Ocak tarihleri aralığında alındı. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih bilgisi verilmedi. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.