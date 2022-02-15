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    • Memurlar
    • 15.02.2022 12:09
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    • 15.02.2022 12:11
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    ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama...

    Binlerce kişi gündemde sıklıkla ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bakanlık bünyesinde kariyer hedefleyeneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurularını 10 - 20 Ocak tarihleri arasında tamamladı ve hemen sonrasında sonuçlar için gelecek resmi açıklamaları takip etmeye başladı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ASDEP sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

    takvim.com.tr
    ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ocak ayı içerisinde başvuruları tamamlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için heyecan dolu geri sayım başladı ve ASDEP sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

    ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından başvurular 10 Ocak ve 20 Ocak tarihleri aralığında alındı. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih bilgisi verilmedi. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

    Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

    Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

        ASDEP PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

        Sınav, sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

        Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

        Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

        Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

        Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
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