Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama! ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişi gündemde sıklıkla ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bakanlık bünyesinde kariyer hedefleyeneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurularını 10 - 20 Ocak tarihleri arasında tamamladı ve hemen sonrasında sonuçlar için gelecek resmi açıklamaları takip etmeye başladı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ASDEP sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından başvurular 10 Ocak ve 20 Ocak tarihleri aralığında alındı. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih bilgisi verilmedi. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.