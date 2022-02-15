28. dönem POMEM parkur ne zaman? 2022 POMEM sınav tarihi ne zaman? Sınav yerleri ve giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

POMEM GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2022 POMEM sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Dönem POMEM sınavına ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada, '28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştır.' ifadelerine yer verildi.

2022 POMEM SINAVI NE ZAMAN?

POMEM için lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştu. Lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştı.

Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak'a kadar tamamladı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinden ilerleyen günlerde sınav yerleri ve sınav tarihi ilan edildi.

28. dönem POMEM sınav giriş tarihleri belli oldu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 2022 POMEM sınav tarihleri ve sınav giriş bilgisi E-Devlet'ten sorgulanabilecek.

2022 Pomem sınav giriş bilgisi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulama