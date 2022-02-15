2022 POMEM sınav tarihi ne zaman? 28. dönem POMEM parkur ne zaman? Sınav yerleri ve giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

Başvuru yapan adaylar tarafından 28. Dönem POMEM sınav giriş yerleri araştırılmaya başlandı. 2022 POMEM sınavına girecek adaylar '28. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı?' sorusunun cevabı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Polis olmak isteyen ve başvurularını yapmış olan vatandaşların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor. POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi. Peki, POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 POMEM sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...
POMEM GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2022 POMEM sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı.
Dönem POMEM sınavına ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada, '28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştır.' ifadelerine yer verildi.
2022 POMEM SINAVI NE ZAMAN?
POMEM için lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştu. Lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştı.
Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak'a kadar tamamladı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinden ilerleyen günlerde sınav yerleri ve sınav tarihi ilan edildi.
28. dönem POMEM sınav giriş tarihleri belli oldu.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 2022 POMEM sınav tarihleri ve sınav giriş bilgisi E-Devlet'ten sorgulanabilecek.
2022 Pomem sınav giriş bilgisi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulama
2022 POMEM SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; adaylar e-devlet'ten 'Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama' kısmından bilgilere ulaşabilecekler.
POMEM NEDİR?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.