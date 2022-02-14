Ziraat Bankası sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası 460 devlet memuru alımı 2022 sınavı hangi tarihte düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ziraat Bankası bünyesine yapacağı devlet memuru alımı için başvuru şartlarını açıklamış ve başvuruları almıştı, işlemlerini tamamlayanlar sınav tarihini heyecanla beklerken bir yandan da sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
ZİRAAT BANKASI SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 14 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
ZİRAAT BANKASI 460 MEMUR ALIMI SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır. Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
T.C. Sağlık Bakanlığının yayımladığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri doğrultusunda COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olan veya sınav binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli ADAY'lar kendileri için ayrılan salonlarda sınava alınacaklardır. Bu nedenle, COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav
organizasyonu yapılmayacaktır.