Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, şartları neler? Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik eğitim programı saatleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir çok soru gündeme geldi. Kanunda yer alan Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ile eğitim programlarıyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre öğretmenler mesleğe başladıktan sonra 10 yılı doldurmaları halinde uzman öğretmenlik sınavına girecekler. Bu sınavdan başarılı olanlar uzman öğretmen olabilecekler. Uzman öğretmen olduktan sonra da başöğretmenlik sınavına girebilecekler. Peki Uzman öğretmenlik sınavı, şartları neler? Uzman öğretmenlik sınavı, şartları neler? Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik için kaç saatlik eğitim programı olacak? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında tüm detaylar...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Başöğretmen olmabilmek için öncelikle uzmanöğretmen olmak gerekiyor. Uzman öğretmenlik sınavından başarılı olanlar uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra başöğretmen sınavına girebilir. Öğretmenler mesleğe başladıktan tam 10 yıl sonra önce uzman öğretmenlık sınavına, kazandıkları taktirde de 10 yıl sonra da başöğretmenlik sınavına katılacaklar.
Uzman öğretmenlik sınavı tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Uzman öğretmenlik sınavı tarihi belli olduktan sonra haberimiz güncellenecektir. En sıcak gelişmeler için Takvi.com.tr'yi takip ediniz.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?
Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği kariyer meslek olarak tanımlayan, mesleki gelişimleri ile hem kariyer basamağı sunan hem de özlük haklarının iyileştirilmesini sağlayan bir kanun teklifi.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?
MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.
KAPSAM
MADDE 2 – Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenlik Mesleği
ÖĞRETMENLİK
MADDE 3 – (1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi
MADDE 4 – (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.