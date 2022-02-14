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    • Memurlar
    • 14.02.2022 10:45
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    • 14.02.2022 10:45
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    Nişantaşı Üniversitesi 217 öğretim elemanı alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Nişantaşı Üniversitesi 217 öğretim elemanı alım ilanı dikkat çekti.

    Nişantaşı Üniversitesi 217 öğretim elemanı alacak

    Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 217 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Nişantaşı Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanına başvuru için bilgiler
    Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;
    - Özgeçmiş, (YÖK Formatında)
    - ALES belgesi,
    - Yabancı dil sınav belgesi,
    - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir)
    - Onaylı lisans transkripti,
    - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
    - 3 Adet vesikalık fotoğraf,
    - Adli sicil belgesi,
    - Nüfus kayıt örneği,
    - İkametgâh,
    - Askerlik terhis belgesi,
    - e-Devletten hizmet belgesi, varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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