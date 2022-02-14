Adalet Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. Bu ay sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Adalet Bakanlığı 12.933 personel alımı ne zaman başlayacak? Hangi kadrolara personel alımı yapılacak? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Personel Genel Müdürlüğü: 6.683
Ceza ve Tevkifevleri Müdürlüğü: 5.563
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı: 500
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı: 187