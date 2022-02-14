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    • Memurlar
    • 14.02.2022 16:27
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    • 14.02.2022 16:27
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    2022 astsubay alımı ne zaman yapılacak? MSB astsubay alımı genel başvuru şartları nelerdir?

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirli tarihler arasında uzman erbaş, astsubay ve subay alımları yapılıyor. İlanlar ise MSB personel temin sayfasından adaylar için paylaşılıyor. Yeni yılda astsubay alımı olup olmayacağını merak edenler 2022 astsubay alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, MSB astsubay alımı genel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    Astsubay alımı ne zaman yapılacak?

    Hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler MSB personel temin sayfasından duyurulan ilanlara odaklandı. Alımlara dair duyurular adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda 2022 yılında astsubay alımının yapılacağı tarih araştırılıyor. Peki, 2022 astsubay alımı ne zaman yapılacak? MSB astsubay alımı genel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Astsubay alımıyla ilgili henüz Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Alım duyurusu olduğunda haberimizde olacaktır.

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    (a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6'ncı maddesi ile Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40'ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır.

    Bunlar:

    (I) Türk vatandaşı olmak.

    (II) Hakkında yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak.

    (III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

    Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

    (IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

    (V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

    (VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

    (VII)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

        (VIII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya daözel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmünaçıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine veorganlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve budüzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlakakarşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemekamacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma,banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti,uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veyauyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı maddekullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmasuçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
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