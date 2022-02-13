2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM, PA, JGK 2022 çarşı ve mahalle bekçiliği alımı ilanı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bekçi olmak isteyen ve bu hayalle yanıp tutuşan binlerce kişinin gözü kulağı Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı ilanının yayınlanıp yayınlanmadığı ve kişilerde aranan niteliklerin neler olduğu merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar…
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?
2022 yılında bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gerçekleştiğinde haberimizin içerisinde anında yer alacaktır.
Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek.Polis, asker ve bekçi adaylarının sınav sürecine hazırlanmasına destek olan Mülakat Merkezi ise bekçi adayları için 81 ilde aynı anda sınav düzenliyor. Söz konusu sınav ile adaylar başvuru öncesi hangi seviyede olduklarını ve eksiklerini kolayca görebilecek. Zira bekçilik yazılı sınavından başarılı olamayan adaylar bilindiği gibi fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenmiş oluyor.
BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
Bekçi Alımı Başvuru Şartları!
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.