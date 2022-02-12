Şehir hastaneleri personel alımı başvuru şartları... 2022 yılı şehir hastaneleri personel alım ilanları ve iş başvuru formu!

Şehir hastanelerinde alımlar amacıyla lüzumlu ilanlar çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Sağlık Bakanlığının tespit ettiği şartlar ile alım yapan kent hastaneleri, bir grup genel ve özel niteliklere sahiplik aramaktadır. KPSS koşulu da aranabilmektedir. İşte şehir hastaneleri personel alımı başvuru şartları ve tüm detayları sayfamızda yer alıyor.
Sağlık Bakanlığı 2022/1 Dönem 4924 Sözleşmeli Personel Geçiş İlanı Yayımlandı
Sağlık Bakanlığı az evvel duyuru yayımlayarak Uzman Tabip be Tabip adayları amacıyla sözleşmeli personel pozisyonuna geçiş amacıyla kura müracaatı 14 - 21 Şubat 2022
Kura işlemlerine müracaatlar 14 Şubat 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 21 Şubat 2022 tarihine kadar gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar Başvuru formlarının hastane evrak biriminden son müracaat tarihine kadar tarih ve sayı kaydı almış olması ve personel birimi doğrultusundan listelenerek tek üst makale ve teslim tutanağı hazırlanarak kurye ile son teslim tarihine kadar Müdürlüğümüz Sözleşmeli İl Yöneticileri Atama Birimine (201 nolu oda) elden teslim edilmesi gerekmektedir.)
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Şehir Hastaneleri İş İlanları
Şehir Hastaneleri çoğu sağlık personeline ve teknik personele ulaşmak amacıyla çevrimiçi üzerinden de açık iş pozisyonlarını yayınlamaktadır. Şehir Hastanesinde çalışılabilecek pozisyonlar şunlardır:
Büro Personeli alımı
Hemşire Alımı
Sağlık Teknikeri Alımı
Sağlık Teknikeri Alımı
Röntgen Teknikeri Alımı
Diğer sağlık personeli alımı vb.