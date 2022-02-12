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    • Memurlar
    • 13.02.2022 11:42
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    • 13.02.2022 11:44
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    Şehir hastaneleri personel alımı başvuru şartları... 2022 yılı şehir hastaneleri personel alım ilanları ve iş başvuru formu!

    Şehir hastaneleri Türkiye’nin en büyük hastaneleri arasında yer alıyor ve sık sık olarak istihdam sağlanmaya devam ediyor. Her gün binlerce hastanın ziyaret ettiği, istihdam kuvveti yüksek ve kuvvetli sağlık hizmetinin sunmuş olduğu kent hastanelerinde inşaatı biten ya da süren, faaliyette tespit edilen bütün binalar amacıyla personel alımı yapılmaya devam ediyor. İşte şehir hastaneleri personel alımı başvuru şartları ve tüm detayları sayfamızda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    2022 yılı şehir hastaneleri personel alım ilanları ve iş başvuru formu

    Şehir hastanelerinde alımlar amacıyla lüzumlu ilanlar çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Sağlık Bakanlığının tespit ettiği şartlar ile alım yapan kent hastaneleri, bir grup genel ve özel niteliklere sahiplik aramaktadır. KPSS koşulu da aranabilmektedir. İşte şehir hastaneleri personel alımı başvuru şartları ve tüm detayları sayfamızda yer alıyor.

    Sağlık Bakanlığı 2022/1 Dönem 4924 Sözleşmeli Personel Geçiş İlanı Yayımlandı

    Sağlık Bakanlığı az evvel duyuru yayımlayarak Uzman Tabip be Tabip adayları amacıyla sözleşmeli personel pozisyonuna geçiş amacıyla kura müracaatı 14 - 21 Şubat 2022

    Kura işlemlerine müracaatlar 14 Şubat 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 21 Şubat 2022 tarihine kadar gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar Başvuru formlarının hastane evrak biriminden son müracaat tarihine kadar tarih ve sayı kaydı almış olması ve personel birimi doğrultusundan listelenerek tek üst makale ve teslim tutanağı hazırlanarak kurye ile son teslim tarihine kadar Müdürlüğümüz Sözleşmeli İl Yöneticileri Atama Birimine (201 nolu oda) elden teslim edilmesi gerekmektedir.)

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    Şehir Hastaneleri İş İlanları

    Şehir Hastaneleri çoğu sağlık personeline ve teknik personele ulaşmak amacıyla çevrimiçi üzerinden de açık iş pozisyonlarını yayınlamaktadır. Şehir Hastanesinde çalışılabilecek pozisyonlar şunlardır:

    Büro Personeli alımı
    Hemşire Alımı
    Sağlık Teknikeri Alımı
    Sağlık Teknikeri Alımı
    Röntgen Teknikeri Alımı
    Diğer sağlık personeli alımı vb.

        Şehir Hastaneleri İş Başvuruları

        Şehir hastaneleri bulunduğu illerde alım gerçekleştirmek amacıyla ilanlar çıkmaktadır. Bu her biri devlete bağlı bulunduğu amacıyla ilanlar resmi niteliktedir. Başvurunuzu ilan.gov.tr, İŞKUR, Resmî Gazete gibi platformlar üzerinden yapılabilir ve takip edebilirsiniz.

        https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

        https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari

        Şehir Hastaneleri Hakkında

        Şehir Hastaneleri ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca kurulan yapılardır. Eğitim-Araştırma Hastanelerinden değişik olmasının en mühim özelliği çevresel sıhhat kompleksleri olmasıdır.

        Şehir hastanelerinin bağlılığı devletedir. Bu sebeple özel hastanelerden olabildiğince değişiktir. Türkiye'nin her ilinde sahip olunan olan kent hastaneleri gittikçe daha da fazlalaşmakta ve 2022 senesi içinde inşaatı süren çoğu kent hastanesi de açılışa hazırlanmaktadır. Karşılamayı hedeflemektedir.

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