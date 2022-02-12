12 Şubat en az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı)

İŞKUR KAYIT SÜRESİ NE KADAR GEÇERLİ?
Kayıtların aktif olarak prosedürde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları prosedürden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif hale getirebilirler ya da İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-posta vb. etkileşim araçlarıyla başvuru etmeleri durumunda kayıtları yetki sahibi Kurum personelince başvuru tarihinden itibaren aktif hale getirilir.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:
- Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,
- Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,
- Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,
- İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,
- Dinamik çalışma ortamına yatkın,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
- Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,