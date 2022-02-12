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    • Memurlar
    • 12.02.2022 12:25
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    • 12.02.2022 12:25
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    12 Şubat en az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı)

    12 Şubat en az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başlamış bulunuyor. En az ilkokul mezunu İŞKUR sağlık kurumlarına işçi alımı duyuruları olabildiğince popüler. Güvenlik ve temizlik görevlisi, hizmetli, gövde işçisi, hasta danışmanı kadrolarına oluşturulan personel ve işçi alımı müracaat detayları haberimizde. Muhtelif dallarda görevlendirilmek üzere her sektöre makul olarak İŞKUR sisteminde iş bülteni yayınlanıyor. İşte güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı başvuru şartları nedir?

    takvim.com.tr
    12 Şubat en az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları!

    En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı Şubat ayının 2. haftasında bütün süratiyle devam ediyor. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasında ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, değişik şehirlerde tespit edilen özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS koşulsun sağlık personeli alımı yapılıyor.

    GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI ALIMI

    GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI ALIMI

        GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI ALIMI

        GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI ALIMI

        İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

        Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre makul olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi internet sitesinde derli toplu Aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı tespit edilen her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verdiği bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek amacıyla ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun vurgulanması gerekir. Ardından aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, yetenek ya da firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer tüm ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu alanı boş bırakabilirsiniz. Ardından aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi veriler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

        Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda yer alıyor

            İŞKUR KAYIT SÜRESİ NE KADAR GEÇERLİ?

            Kayıtların aktif olarak prosedürde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları prosedürden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif hale getirebilirler ya da İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-posta vb. etkileşim araçlarıyla başvuru etmeleri durumunda kayıtları yetki sahibi Kurum personelince başvuru tarihinden itibaren aktif hale getirilir.

            İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

            İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

            İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

            KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

            Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:

            - Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,

            - Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,

            - Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,

            - İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,

            - Ekip çalışmasına yatkın,

            - Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,

            - Dinamik çalışma ortamına yatkın,

            - Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

            - Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,
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            Haberler Memurlar 12 Şubat en az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı)
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