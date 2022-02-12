12 Şubat en az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik, temizlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı)

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre makul olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi internet sitesinde derli toplu Aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı tespit edilen her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verdiği bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek amacıyla ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun vurgulanması gerekir. Ardından aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, yetenek ya da firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer tüm ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu alanı boş bırakabilirsiniz. Ardından aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi veriler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

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