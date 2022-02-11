KPSS şartı yok! İş arayan hemşirelere müjde! Kızılay alım yapılacağını duyurdu! Başvurular az önce başladı: İşte şartları...

İş arayan ve Kızılay'da hemşire olarak görev yapmak isteyenlere duyuru yapıldı. Bu yıl Kızılay bünyesine KPSS şartsız alım yapacaklarını açıkladı. Kızılay'da çalışmak isteyen yüzlerce kişi ayrıntıları araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda Kızılay hemşire başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Kızılay hemşire alımı başvuru şartları neler? soruları gündeme geldi. Alımlar üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun adaylar arasından yapılacak. İşte Türk Kızılay'ı personel alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar...