KPSS şartı yok! İş arayan hemşirelere müjde! Kızılay alım yapılacağını duyurdu! Başvurular az önce başladı: İşte şartları...

İş arayan ve Kızılay'da hemşire olarak görev yapmak isteyenlere duyuru yapıldı. Bu yıl Kızılay bünyesine KPSS şartsız alım yapacaklarını açıkladı. Kızılay'da çalışmak isteyen yüzlerce kişi ayrıntıları araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda Kızılay hemşire başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Kızılay hemşire alımı başvuru şartları neler? soruları gündeme geldi. Alımlar üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun adaylar arasından yapılacak. İşte Türk Kızılay'ı personel alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar...
KIZILAY HEMŞİRE ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Kızılay hemşire alımı başvuruları başladı. Başvurular resmi kariyer sayfası üzerinden alınıyor. Son başvuru tarihi ise 7 Mart 2022 olarak açıklandı. Kızılay hemşire alımı başvurularınızı 7 Mart saat 18.00'e kadar online ortamda yapabilirsiniz.
2022 TÜRK KIZILAYI HEMŞİRE İSTİHDAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinden mezun,
En az 2 yıl yoğun bakım deneyimi olan,
Hasta bakımı planlama ve uygulama becerilerine sahip,
Uygulanacak her türlü sağlık işleminin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayabilen,
Hasta güvenliği odaklı çalışan,
Öğrenmeye açık, olumlu iletişim becerilerine sahip, kendini iyi ifade edebilen, sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,
Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi,
Eğitime ve gelişime açık,
Sorun çözme becerisi gelişmiş olan.
KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın.
Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.